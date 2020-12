Corona heeft nu ook Phoenix Brussels in haar greep: match tegen Kangoeroes Mechelen uitgesteld

Sportief manager Nikkel Kebsi verschaft nadere tekst en uitleg bij de gebeurtenissen. “Meerdere spelers hebben inderdaad positief getest op corona. Om elke verdere besmetting te voorkomen hebben we de match tegen Kangoeroes Mechelen geannuleerd. Dat wordt ook voorgeschreven door het protocol van de Liga. Het welzijn van de spelers en de technische staf komen altijd op de eerste plaats. Uiteraard is het een spijtige zaak, maar we hebben deze beslissing ook genomen uit respect voor onze tegenstander. Over het vervolg van onze kalender kunnen we nu nog niet over communiceren. We blijven alles op de voet opvolgen en zullen zo spoedig nadere details over ons programma bekendmaken.”