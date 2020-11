Corona doet tal van veldlopen sneuvelen: “Uitstel was geen optie”

De cross in Deinze – in het prachtige domein De Brielmeersen – is één van de grootste en mooiste veldlopen van het land. Helaas is er in 2020 geen editie. “Normaal had onze cross vorige zondag plaatsgevonden”, zegt AC Deinze-secretaris Bart De Ketelaere. “We hadden op een bepaald moment nog de hoop dat de veldloop alsnog zou kunnen doorgaan. Maar toen de tweede golf kwam, was het snel duidelijk dat het niet ging lukken. Dit is de grootste veldloop van Vlaanderen en misschien zelfs van België. Zo’n grote organisatie ligt uiteraard moeilijk. We mochten sowieso al geen prijzen uitreiken, de jeugd zou niet begeleid kunnen worden, enzovoort.”

Niet breken met traditie

Indien de coronamaatregelen versoepeld worden, komt er binnenkort een herziene kalender en kunnen clubs hun cross uitstellen naar februari of maart. Maar dat is AC Deinze niet van plan. “Uitstel was geen optie. We organiseren onze cross altijd half november en met die traditie willen we niet breken. Bovendien organiseren we de veldloop in het provinciaal domein. Dat betekent dat we toestemming moeten krijgen van de stad Deinze en dat is in deze tijden niet zo evident. We zitten jaarlijks rond de 1.200 à 1.300 deelnemers. Eén keer hadden we een uitschieter van ruim boven de 1.400 deelnemers. Iedereen krijgt bij ons een naturaprijs. Op voorhand de prijzen verzamelen, sponsors zoeken, enzovoort is erg moeilijk.”

“Voor onze club is deze annulatie een aderlating. Daar kunnen we niet omheen. De cross is onze grootste organisatie van het jaar en zorgt voor de grootste opbrengst”, geeft De Ketelaere mee. “Gelukkig hebben we een gezonde buffer. Voor één jaar kunnen we dit overbruggen, maar deze situatie kunnen we geen jaren volhouden.”

Anders en beperkter in 2021?

Maar de secretaris blijft de moed erin houden. Een cross in 2021 lijkt realistisch. “Gezien de recente positieve evoluties geloven we dat er volgend jaar wel een cross mogelijk kan zijn. Wellicht in een andere, beperkte vorm. Het zal afwachten worden. We zijn ook afhankelijk van wat de stad Deinze zal beslissen. Maar we hopen toch echt dat er opnieuw een cross komt. We willen zeker doorgaan met onze veldloop.”