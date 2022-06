Corneel Vanslembrouck veegt nul van de tabellen: “Na die examenweek had ik de eerste zege helemaal niet verwacht”

Derde op het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden in Baliebrugge-Ruddervoorde, tweede in de kermiskoers in Bachte-Marie-Leerne én Ingelmunster, derde op het PK in De Panne én in de wedstrijd in Oostnieuwkerke, vierde in Meulebeke. In het eerste deel van het seizoen grossierde Vanslembrouck in dichte ereplaatsen. Een eerste overwinning kon niet uitblijven. Vorige zaterdag was het bingo.

“Op een moment dat ik het niet verwachtte, want door de examens had ik net een week stil gelegen”, verduidelijkt de pion van het Flanders Color-Galloo Team. “Ik had niet gedacht dat ik onmiddellijk een degelijk niveau zou halen. In Moen ging ik vier ronden van het einde alleen in de aanval. Een solo, dat doe ik best graag. Tot mijn verbazing hield ik stand en boekte ik mijn eerste overwinning.”

Weekeinde zonder koers

Na een solo van circa 25 kilometer: knap! De eerste is altijd de moeilijkste, de tweede komt vanzelf, zo klinkt een ongeschreven wielerwet. Op die tweede zege wordt het voor Corneel Vanslembrouck even wachten. “Ik koers komend weekeinde niet”, vertelt de vijftienjarige kerel. “We trekken over enkele dagen op vakantie naar de Alpen. Daar gaan we fietsen en wandelen. Ik wil die vakantieplannen niet in gevaar brengen. Een valpartij is zo gebeurd. Voor een keer wil ik dat risico niet nemen.”

Altijd rechtop gebleven

Inzake valpartijen is Vanslembrouck bijna een ervaringsdeskundige. Zijn eerste seizoen bij de nieuwelingen ging door een barst in de elleboog voor een groot stuk de mist in. En het was al een seizoen dat door de pandemie pas half juni van start ging. De student elektromechanica – hij rondde zopas met succes z’n vierde jaar secundair onderwijs af – kon pas op het einde van de zomervakantie 2021 weer in competitie komen. “Zeven weken zonder koers”, herinnert hij zich nog goed. “Op dat vlak gaat het dit seizoen beter. Ik ben nog geen enkele keer gevallen. Wanneer ik na de vakantie in de Alpen opnieuw in competitie zal komen weet ik nog niet.”

