Corina Luijks loodst Zulte Waregem voorbij Woluwe: “Blij met mijn eerste doelpunten”

vrouwenvoetbalEindelijk weer winst voor Zulte Waregem. In de Super League werd zaterdag WS Woluwe met 3-1 geklopt. Voor Essevee is het de tweede zege van het seizoen. Corina Luijks, de Nederlandse aanwinst van Zulte Waregem, scoorde twee keer.

Halfweg de thuismatch tegen Woluwe stond de beginscore nog op het bord. Twee minuten na de pauze opende Luijks de score. Een kwartier later kon Geena-Lisa Buyle de stand verdubbelen. Vanaf de stip nam Luijks dicht tegen het einde alle twijfels weg. Woluwe kon nog de eer redden. “Voor de rust hadden we het meeste balbezit, maar konden we geen open mogelijkheden afdwingen”, begint Luijks haar matchanalyse. “Bij mijn eerste bal na de rust kon ik, oog in oog met de doelvrouw van de bezoekers, scoren. Dan gaf ons veel vertrouwen. Ook defensief stonden we heel goed. De voorbije matchen begingen we iets te veel persoonlijke fouten. Die konden we vermijden. Dat late tegendoelpunt is jammer, maar doet niets af aan onze overwinning.”

Anderlecht

De 25-jarige Luijks, vorig seizoen actief in de Italiaanse Serie A bij Pink Bari, stond tegen Woluwe voor de derde keer aan de aftrap. Zaterdag vond de spits voor het eerst de weg naar doel. “Het waren mijn eerste goals voor Zulte Waregem, daar ben ik heel blij mee”, lachte Luijks. “Van een aanvaller worden doelpunten verwacht. Het is fijn dat het in deze belangrijke wedstrijd lukte.”

“Vrijdag trekken we naar Anderlecht. De 0-11-nederlaag uit de heenmatch heb ik gemist. Door een knieletsel op het einde van de voorbereiding miste ik een aantal wedstrijden”, verklaart Luijks. “Die zware nederlaag was een goede leerschool. We zullen het vrijdag beter proberen te doen. Dinsdagavond spelen we nog een oefenmatch tegen een Vlaamse selectie.”

Anderhalf uur auto

Corina Luijks heeft een verleden bij Anderlecht. En bij Lierse. “Ik begon te voetballen bij de jongens van Halsteren”, overloopt de speelster uit Bergen-op-Zoom haar carrière. “Als zestienjarige vertrok ik naar Anderlecht. Daarna heb ik altijd in België gevoetbald. Op dat ene jaartje in Bari na. Door de coronapandemie wou ik dichter bij huis spelen. Vandaar de keuze voor Zulte Waregem. Met de wagen heb ik anderhalf uur nodig om in Waregem te geraken. Maar dat heb ik ervoor over. Door corona vallen de files aan de Antwerpse Kennedytunnel mee.”