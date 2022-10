Cor Gillis en Grimbergen maken zich op voor komst van Boka United: “Een ervaren en stugge ploeg die ik heel het seizoen bovenaan verwacht”

voetbal eerste provincialeGrimbergen boog vorige zondag een 3-0-achterstand bijna om in een 3-4-overwinning op het veld van Elewijt. Een late gelijkmaker van de thuisploeg gooide roet in het eten. Een tweede puntendeling op rij voor Grimbergen, dat zondag Boka United over de vloer krijgt.

“Het verloop van de wedstrijd van afgelopen weekend was natuurlijk speciaal”, blikt Cor Gillis nog terug. “Het stond bij ons niet goed als team waardoor we snel 3-0 achterkwamen. Het was precies een echte bekerwedstrijd.”

“Als we dan in ons spel kwamen, zag je dat we toch goed kunnen voetballen en dat we elke ploeg pijn kunnen doen. De groep is ook volwassener geworden en we zijn eigenlijk niet beginnen panikeren na de 3-0. De tweede helft was voor ons. Jammer dat die 4-4 nog viel, maar als je 3-0 ophaalt, moet je tevreden zijn dat je niet verloren hebt.”

Stilstaande fases

“Wat ik al leerde uit dit seizoen? Zoals gezegd: als we ons voetbal brengen, kunnen we elke ploeg pijn doen. We moeten nog scherper zijn op stilstaande fases, want daar krijgen we nog te makkelijk goals tegen. Als ploeg moeten we nog meer onze wil opleggen en ploegen bij de keel grijpen.”

“Boka is een ervaren en stugge ploeg die ik heel het seizoen bovenaan verwacht. Een typische ploeg die, wanneer ze een goede start van de competitie heeft, normaal gezien bovenin zal blijven. Het is wel een ploeg die ons moet liggen als we ze kunnen doen lopen.”

Leuke duels

“Ze zijn goed georganiseerd met enkele technische sterke spelers. Ze hebben een sterke spits vooraan en zijn ook gevaarlijk als ploeg op stilstaande fases. Het wordt dus opletten. We zijn drie matchen ongeslagen, maar we moeten weer eens winnen. De sfeer zit goed in het team.”

“Hoe ik mijn prestaties analyseer? Ik voel me goed en heb nog geen minuut gemist. Al een paar wedstrijden heb ik leuke duels uitgevochten. Ik denk dan terug aan de spits van Fenixx Beigem Humbeek bijvoorbeeld. We werken zeer hard in de week en kijken naar de dingen die we als team en verdediging nog kunnen verbeteren.”

“Dat is ook een doel om op het einde van het seizoen zo hoog te eindigen en als verdediging ook. Welke rol ik voor mezelf weggelegd zie? Als kapitein ben ik continu bezig met de club, zowel op en naast het veld”, besluit Gillis.

