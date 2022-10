Coopman mee aan het kanon in Bevers spektakelstuk: “Wilden onze supporters onze ambities tonen”

De 4-0-voorsprong van SK Beveren was een godsgeschenk voor Coopman, die daardoor meer minuten kon maken dan anders. “Daar hoop je op als bankzitter, dat het al gespeeld is. Dat is een ideaal moment om langer te kunnen spelen. Mijn andere invalbeurten waren maximum tien minuten, daarin kan je natuurlijk niet veel tonen. Nu kon ik wel laten zien wat ik nog kan", aldus Coopman achteraf. Hij kon zijn invalbeurt bekronen met een doelpunt. “Ik scoor niet zo vaak, uiteraard doet het deugd. Voor mij is dat een bevrijding. Na alle miserie die ik gehad heb, valt er een enorme last van mijn schouders. In de eerste plaats ben je blij dat je al opnieuw op een veld kan staan, scoren is dan de kers op de taart. Ik voel me zeker terug voetballer, maar dat was al langer zo. dag in dag uit meetrainen, terug die spanning voelen tijdens wedstrijden, dat was lang geleden.” Het gaat alleszins de goeie kant uit met de aanvallende middenvelder. “Conditioneel heb ik heel wat stappen gezet, ook zware trainingen verteer ik nu veel beter. De coach heeft me duidelijk gezegd dat hij me rustig ging brengen. Ik heb daar begrip voor. Een basisplaats? Die andere jongens hebben het vandaag ook goed gedaan hé. Als ze het zo doen, zit ik met plezier voor hen op de bank.”