Contractbesprekingen bij KSV Oudenaarde aan de gang: “Niet iedereen over dezelfde kam scheren”

Zo’n fles (35 euro) kan worden besteld, maar voor de levering is het wachten op de versoepeling van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. “Op dat vlak is Oudenaarde veel strenger dan andere steden en gemeenten”, weet ondervoorzitter Guido Vandenabeele. “Voorlopig kunnen we geen afhalingen organiseren. Als club hebben we commerciële activiteiten nodig. In moeilijke omstandigheden is Steven Balcaen aan onze commerciële cel toegevoegd. Hij gaat op zoek naar extra sponsors. Wat in het huidige klimaat niet makkelijk is. Naar volgend seizoen toe zal ons budget niet verhogen.”

Blijven Martens en Verstraete?

Vandenabeele is gestart met de contractbesprekingen voor volgend seizoen. Hij hoopt tegen 14 januari – bij Voetbal Vlaanderen de streefdatum om trainingen te laten hervatten – duidelijkheid te hebben over de toekomst van twee sleutelspelers. Aanvoerder Jesse Martens en draaischijf Olivier Verstraete lieten al eens blijken dat ze misschien aan hun laatste campagne bij KSVO bezig zijn. Martens werd papa en woont in de Brusselse Rand, Verstraete vreest dat z’n geneeskundestudies steeds moeilijker te combineren vallen met voetballen aan de top van tweede nationale. Guido Vandenabeele laat niet in zijn kaarten kijken. “Jesse Martens is een echte clubspeler”, klinkt hij hoopvol. “Met Olivier Verstraete had ik al een eerste gesprek. Ik hoop tegen half januari duidelijkheid te hebben. Met enkele spelers kwam ik mondeling tot een akkoord over een verlenging. Op dat vlak ben ik voorzichtig. Uitspraken ga ik daarover niet doen tot alles getekend is.”

Huidige ploeg proberen houden

Door de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 moet de KSVO-ondervoorzitter de meeste besprekingen langs digitale weg voeren. “De enige mogelijkheid”, gaat Vandenabeele verder. “Thuis mag ik niemand ontvangen. Cafés en restaurants zijn niet open. Op mijn kantoor zijn er mogelijkheden om iemand te spreken. Dit seizoen hebben we een goeie ploeg. Die proberen we te houden. Ik weet dat bij veel clubs spelers globaal een bepaald percentage moeten inleveren. Wij scheren niet iedereen over dezelfde kam, we bekijken individu per individu. Omdat je een speler van dertig niet op dezelfde manier kan behandelen als een aankomend talent.”