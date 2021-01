Contract van Hingenaar Kobe Cools (ex-Anderlecht) bij Luxemburgs F91 Dudelange loopt komende zomer af: “Ik hou mijn opties open”

Kobe Cools trok in de zomer van 2019 na ruim acht jaar de deur in Anderlecht achter zich dicht voor een avontuur bij Dudelange. Daar loopt het contract van de 23-jarige Hingenaar af in juli en dus houdt hij al zijn opties open voor de huidige wintermercato. “Ik voel me goed in Luxemburg, maar mik zo hoog mogelijk", klinkt het.

Cools, die behalve in Anderlecht ook nog een deel van zijn opleiding kreeg bij KVK Hingene, KSV Bornem en het toenmalige Germinal Beerschot, voetbalt intussen anderhalf jaar bij Dudelange en wierp zich er dit seizoen op tot onmisbare pion centraal in de defensie. Maar net zoals bij ons sloeg de coronacrisis ook in Luxemburg toe en nam de lokale overheid strenge maatregelen, mét gevolgen voor de nationale voetbalcompetitie. Zo speelde Dudelange zijn laatste wedstrijd in november en is de competitiehervatting ten vroegste voor februari gepland.

“Veel spelers in de Luxemburgse competitie hebben nog een job naast het voetbal”, legt Cools, die voor zijn vertrek naar Dudelange ook nog een jaar op huurbasis bij RWDM speelde, uit. “Op die manier is het onmogelijk om bubbels van mekaar te scheiden en dus besloot de Luxemburgse overheid om de competitie stil te leggen. Dat is frustrerend natuurlijk, want we willen allemaal spelen en stonden met Dudelange ook ongeslagen aan de leiding. Die goede flow wil je zo lang mogelijk vasthouden als ploeg. Maar uiteraard begrijp ook ik dat er momenteel belangrijkere zaken zijn en dat we ons allemaal moeten schikken naar de beslissingen die worden genomen.”

Europa League

Feit is wel dat Dudelange na een tegenvallend seizoen opnieuw staat waar het wil staan in de huidige rangschikking, helemaal bovenaan. “We betaalden vorig seizoen de prijs van de Europese campagne in de Europa League”, legt Cools uit. “We waren vermoeid, speelden wat nonchalanter en daarbij kwam ook dat de bal niet in ons voordeel rolde. Het was vaak een kwestie van ‘net niet’, terwijl onze tegenstander dat tikkeltje meeval wel kende. Dit jaar begonnen we met frisse moed na een nochtans tumultueuze zomer waarin heel wat verschoof binnen de directie, staf en de spelersgroep. Maar ik ben heel blij met mijn rol in het nieuwe verhaal.”

Vaste pion

“Wat die precies inhoudt? In de eerste plaats kreeg ik het vertrouwen in de ploeg en kon ik uitgroeien tot vaste waarde. Daarnaast probeer ik ondanks mijn jonge leeftijd de jongere spelers die overkwamen van de beloften te begeleiden. En ook naast het veld schenk ik heel veel belang aan de teamsfeer. Zo organiseer ik kleine initiatieven voor of na de training. Spelletjes of ‘latje trap’, alles om voor wat extra animo te zorgen. (lacht) En het werkt blijkbaar, want de groep hang echt goed aan elkaar.”

“Er zijn mensen die beweren dat ik een stap achteruit zette door naar Luxemburg te gaan, maar dat zie ik niet zo. Het was in eerste instantie al heel belangrijk om aan spelen toe te komen in een eerste elftal. Bij RWDM in eerste nationale kon ik daar al even van proeven, maar hier ligt het niveau toch nog wat hoger. Vorig seizoen alleen al was enorm leerrijk met de Europa League. Het is in Luxemburg niet zo makkelijk voetballen als sommigen misschien wel denken, zeker niet voor een club als Dudelange.”

“Wij hebben een offensieve spelstijl en moeten wekelijks tegen een stevige organisatie opboksen. Ook dan is het belangrijk om daar als verdediger goed mee om te gaan en aandacht te geven aan de eigen organisatie. Aangezien ik geschoold ben door Anderlecht is dat me dat natuurlijk niet helemaal vreemd, maar het is nog een groot verschil om dat in praktijk te brengen bij de jeugd of in een eerste elftal.”

Hogerop

“Of het tijd is voor een volgende stap nu mijn contract afloopt in juli? Ik voel me goed in Luxemburg en wil er niet absoluut weg. Maar natuurlijk ambieer ik het hoogst mogelijke in mijn carrière. Als er deze winter een mooie aanbieding komt van hogerop, zal ik die ook overwegen. Een terugkeer naar Anderlecht? Dat zou mooi zijn, want ik heb er tenslotte lange tijd gevoetbald en ik ken er ook iedereen, maar ik fixeer me er niet op. Door de omstandigheden kwam het nog niet tot contractbesprekingen met Dudelange, maar ik verwacht wel dat er na Nieuwjaar schot in de zaak komt.”