Contract van Eendracht Aalst-coach Bart Van Renterghem wordt niet verlengd

“Primordiaal is het aanwerven van een nieuwe trainer. Een sportief verantwoordelijke is niet meteen nodig. Veel transfers moeten er immers niet gedaan worden, want we beschikken over een degelijke spelerskern met veel jong talent. Deze spelersgroep kan nog veel progressie maken. Ik houd me zelf al een jaar met het sportieve aspect bezig en kan de onderhandelingen over contractverlengingen met de spelers zelf doen.”

Bart Van Renterghem heeft geen probleem met de beslissing van de Aalsterse preses. “Ik wens te benadrukken dat ik een zeer goede samenwerking had met de voorzitter”, zegt de trainer. “Ik geef grif toe dat ik de doelstelling, de promotie naar eerste nationale, niet heb kunnen bewerkstelligen. Daar zat de coronacrisis wel voor een groot deel tussen. We stonden op zes speeldagen van het einde vier punten achter op leider KVK Tienen en hadden één match minder gespeeld toen de competitie werd stopgezet. Op die manier werden ons alle promotiekansen ontnomen. Bij de competitiestart van dit seizoen kenden we pech dat opnieuw door corona onze thuismatchen werden uitgesteld. Op verplaatsing gingen we tweemaal onderuit, maar in de beker op eerstenationaler Olympic Charleroi zetten we een beresterke prestatie neer en gingen pas in de verlengingen onverdiend onderuit. We waren toen op de goede weg, maar jammer genoeg konden we in competitieverband niet bevestigen omdat de competitie om dezelfde reden alweer werd stopgezet. De omstandigheden zaten gewoon tegen, maar dat is voetbal zeker.”