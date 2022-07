Continuïteit van FC Mandel United verzekerd: Mbo Mpenza nieuwe voorzitter

“Mandel United heeft een oplossing gevonden voor de impasse waarin de club zich bevond”, aldus het persbericht. “Een nieuwe aandeelhouder heeft de aandelen van de Strive Football Group overgekocht en wordt zo hoofdaandeelhouder. Samen met de huidige minderheidsaandeelhouders Paul Seynaeve, Mario David, Frederick Verhelst en Bob Callens vormen zij de club. De meerderheidsaandeelhouder benoemde Mbo Mpenza tot de nieuwe voorzitter van de club. Hij zal een nieuw team oprichten om ervoor te zorgen dat de club zich op een duurzame wijze kan blijven ontwikkelen. Er is een garantie voor de betalingen van het lopende seizoen en een duidelijk plan voor het uitstekende opleidingscentrum in Izegem, dat op de bestaande hoogstaande manier verder zal worden ontwikkeld. Mandel United is ervan overtuigd dat het een sterke en ambitieuze doorstart kan maken waarbij ‘united’ het kernwoord zal zijn: lokaal maar ook ambitieus, over de taalgrens heen en van en voor iedereen.”

Mbo Mpenza

Ook de nieuwe voorzitter van FC Mandel United nam in het persbericht het woord. “Het is met grote trots dat ik vandaag mijn mandaat als voorzitter van Royal FC Mandel United, een voetbalploeg in eerste nationale, aankondig. Een missie die mij werd aangeboden door de nieuwe aandeelhouder van de club, die de aandelen van de Strive Football Group overkocht. Ik ben meer dan gemotiveerd om dat vertrouwen terug te geven door een nieuwe structuur en team tot stand te brengen, die ervoor zullen zorgen dat de club zich verder kan blijven ontwikkelen met respect voor de waarden van Mandel United. Ons hoofddoel is een team creëren dat zal zorgen voor financiële stabilisatie en op sportief niveau presteren met een competente en competitieve groep. Mensen die mij kennen, weten dat verenigen deel uitmaakt van mijn normen en waarden. Ik vind het dan ook belangrijk om de krachten van het kwaliteitsvolle opleidingscentrum in Izegem samen te brengen met de kwaliteiten van de opvoeders, coaches en verantwoordelijken van de Futurosport in Moeskroen. Op deze manier wil ik terug hoop geven aan een hele regio die dankzij het voetbal op de kaart is gezet.”