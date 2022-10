Conor Laerenbergh bezorgt Mariekerke-Branst eerste thuiszege tegen De Kempen (1-0): “Het heeft lang genoeg geduurd”

“Het heeft lang genoeg geduurd”, aldus een opgeluchte Laerenbergh. “Het was een pittig duel en we hebben er voor moeten knokken, maar uiteindelijk was de zege wel verdiend vond ik. We begonnen vanuit een laag blok om toch te proberen dat punt veilig te stellen en uiteindelijk was het wachten tot een kwartier voor tijd vooraleer de bal, terecht overigens, op de stip ging. Daarna kregen we nog kansjes op een tweede goal, maar onder andere door een communicatiefout ging een van die mogelijkheden de mist in.”

Noot tevreden

Kritiek

“Deze zege is zeker een opluchting, maar eigenlijk had het zo’n vaart niet hoeven te lopen. In eerdere thuiswedstrijden waren we immers ook al dicht bij de drie punten. Behalve tegen Berlaar-Heikant was het vaak een kwestie van details die tegen ons uitdraaiden. Dat de kritiek toenam van fans en bestuur na die een op zes? Ergens begrijp ik dat wel, want de mensen hebben bepaalde verwachtingen, maar we mogen niet vergeten dat we pas promoveerden. We leunen nu aan bij de top vijf en dat is allesbehalve een slecht resultaat. Op eigen veld pakten we te weinig punten, maar buitenshuis sprokkelden we er wel tien. Dat is toch ook niet niks.”