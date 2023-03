Combiregeling voor ‘toppertje’ tussen Dikkelvenne en Lokeren-Temse: “Kost ons enkele duizenden euro’s”

voetbal tweede nationale ACombiregeling. Bij Anderlecht-Standard of Gent-Club Brugge lijkt het niet anders meer te kunnen. Zaterdagavond (aftrap om 20 uur) geldt die combiregeling ook bij de match tussen Dikkelvenne en Lokeren-Temse. Wie vooraf geen ticket koopt, zal deze partij in tweede nationale A niet kunnen bijwonen.

Vorig seizoen was dit de openingsmatch. Toen Lokeren-Temse in de toegevoegde tijd de winning goal (1-2) lukte, sneuvelde de omheining van de staantribune. Blijkbaar werd toen inzake veiligheid een bijzonder negatief rapport opgemaakt. Zodat nu een combiregeling wordt opgelegd.

“Jawel, ik heb me daar tegen verzet”, benadrukt Dikkelvenne-voorzitter Geert Gevaert. “Versta me niet verkeerd: ook ik wil dat alles zo veilig mogelijk verloopt. Met de hulp van enkele ouders van jeugdspelers hebben we al nadar geplaatst ter hoogte van onze staantribune. De toegangsweg wordt in twee gesplitst. Links van de Herrashekkens is voor de bezoekende fans. De hele staantribune is voor hen net als de zone voor de kantine. Daar plaatsen we drankstandjes, een foodtruck en een toiletwagen.”

Met bussen

Onder de bezoekende fans rijpte heel even de idee de match te boycotten. Zo ver komt het niet. “Vorig jaar waren hier 600 bezoekende fans”, weet Gevaert. “Nu zullen we blij mogen zijn met drie- tot vierhonderd. Terwijl Lokeren-Temse de titel al kan ruiken. Ze moeten allemaal met bussen komen. Heel wat supporters zullen de verplaatsing niet maken. Op financieel vlak een aderlating. Bovendien lijken onze eigen supporters bang om te komen. Zij moeten nochtans geen schrik hebben. Dit kost ons enkele duizenden euro’s. In een tijd met hoge energiefacturen een ramp.”

Op sportief vlak is het nochtans een veelbelovende partij. Dikkelvenne is acht matchen ongeslagen (22 op 24), leider Lokeren-Temse is bezig aan een reeks van tien wedstrijden zonder verlies (28 op 30). “Echt een toppertje”, benadrukt voorzitter Gevaert. “Beide ploegen zitten in een uitstekende flow. Bij ons is het contrast met oktober en november groot. Diverse factoren liggen aan de basis van de goeie gang van zaken. De inbreng van Cédric Deceuninck, topschutter Dennis Van Vaerenbergh die totaal anders speelt dan voor de winterstop, het aandeel van trainer Lieven Gevaert, groeiend vertrouwen, wat meer meeval.”

