Collectief sterk Okapi Aalst verplettert Brussels: “Deze lijn proberen doortrekken tegen Bergen”

De borden toonden een onwaarschijnlijke tussenstand na tien minuten basket: 32-27. Aalst had dan al vijf bommen gedropt, Brussel liet zich met vier exemplaren niet onbetuigd. Maar de hoofdstedelingen legden de blauwbloezen weinig in de weg. Maras kon vrij aanleggen en Marchant kon keer op keer de maats in fastbreak lanceren. Na een rush van negen punten had Aalst een mooie kloof (41-29) bij elkaar gespeeld. 27 minuten resterend, maar het was toen al game over voor Brussel. Indrukwekkend Aalst.

NBA-basket

Vertrouwen

En of! Dit is het beste Aalsterse basket in jaren. Vujosevic is een dikke aanwinst, Marchant en Maras nog beter dan vorig seizoen. Mihailovic groeit. Dartel, snelle balcirculaties, powerdunks, verbetenheid, teamspirit, inzet. Jammer dat het publiek het niet van dichtbij mag meemaken. Het had de terechte applausvervanging van Marchant zoveel meer kleur gegeven. “Na de 6-0 hadden we meteen een goed gevoel”, zegt Marchant. “De laatste wedstrijden is het vertrouwen groot. Het is nu aan ons om te bewijzen dat we ook tegen betere ploegen goed kunnen presteren. Bergen is van een ander kaliber. Zij hebben ook nog niet verloren in competitie. We hebben daar al eens gespeeld en verloren. Niet onterecht, maar ik had toen wel het gevoel dat we er meer konden uithalen. Het verschil is klein. Het zal op een paar punten aankomen en we moeten ervoor zorgen dat we het deze keer in ons voordeel kunnen doen uitdraaien.”