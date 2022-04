Colin Dumoulin (SV Rumbeke) telt met hattrick ex-ploeg Oostnieuwkerke uit: “Broodnodige zege om in running te blijven voor de prijzen”

Basketbal tweede provinciale Milan Berghman scoort zeventig punten voor Triton Leuven: “Dit lukt me één keer in mijn leven”

Triton Leuven won dit weekend met 115-51 tegen Hageland United. Op zich is het niet echt een opvallende uitslag in tweede provinciale. Het wordt wel merkwaardig, wanneer men weet dat één speler in zijn eentje zeventig punten scoorde in veertig minuten. Milan Berghman (30) zorgde meteen voor een record in het Vlaams-Brabantse basketbal.

3 april