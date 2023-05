Coley Parry wil na promotie ook erg graag titel: “Mits winst in Thes zou titel feit kunnen zijn”

VOETBAL EERSTE NATIONALEPatrovoorzitter Coley Parry blijft nog steeds dromen van het kampioenschap. De Amerikaanse investeerder zakte zaterdag naar Eisden af om zijn team een extra steuntje in de rug te geven. Na de promotie wil Parry ook het kampioenschap binnenhalen. Met de 2-1-overwinning tegen Olympic Charleroi blijft Eisden op titelkoers. “We hebben de titel bijna beet. Als alle puzzelstukken goed vallen, is het mogelijk dat we volgende week in Thes de titel kunnen vieren. Ook in 1B willen we ambitie tonen”, legt Parry de lat hoog.