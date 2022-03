Coach Yves Vanderhaeghe (KV Oostende) voor derby tegen Club Brugge: “Mits focus en concentratie kunnen we punten pakken”

Gelooft Vanderhaeghe in puntengewin? “Ja, als we gefocust en gecontcentreerd blijven. Een leuke statistiek is dat we in eigen huis al twee keer op rij een clean sheet pakten én dat we voor eigen volk spelen. Ik geloof dat we een goeie organisatie kunnen neerzetten en de boel gesloten kunnen houden. Alleen: we scoren moeilijk. Eén goal in vier matchen is te weinig. Tegen Anderlecht gaven we bijvoorbeeld in de eerste helft niks weg, maar speelden we onze omschakelmomenten verkeerd uit, onder andere door technische fouten en slechte keuzes. Dat moet beter. Akkoord, Makthar Gueye is op zoek naar zichzelf, maar bedwingt zich op emotioneel vlak. Het ligt niet alleen aan hem. Krijgt hij voldoende steun? Bereiken hem de voorzetten? Dat is minstens even belangrijk. Door keihard te werken, keert alles wel terug. Nu, Club is goed bezig: 4-1 winst tegen Antwerp, 0-5 op Seraing... Hun enig non-match was de 0-3-nederlaag in de beker tegen Gent. Ze hebben veel kwaliteit in de breedte - dat Jack Hendry niet in de kern zit, zegt iets - en spelers als Skov Olsen en Buchanan hebben een actie in huis. Maar wie je tegenstander ook is, je moet altijd geloven dat je kan winnen.”