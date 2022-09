Coach Yves Beckers (Schoonbeek-Beverst): “We slaan gewoon op het juiste moment toe”

Geen mens in het thuiskamp zal zich voor de kompetitiestart dit scenario allicht hebben durven bedenken, maar na twee speeldagen prijkt de nieuwkomer met een zes op zes wel mooi bovenin. Voor T1 Yves Beckers niet meteen de aanleiding om te beginnen zweven. “Is ook nergens goed voor. Het is leuk, motiverend ook voor de spelers, maar er wacht ons nog een lange strijd. We moeten op zijn minst drie teams, liefst vier eigenlijk, proberen achter ons te houden en dan hebben we voor ons eerste jaar op dit niveau toch een mooi parcours afgelegd. Maar zover wil ik nog niet vooruit kijken. De doelstelling is om zo snel mogelijk dat behoud veilig te stellen en die opdracht wijzigt niet na twee opeenvolgende zeges. Alleen, en dat is vooral belangrijk, de buit die we nu binnenhalen, kunnen ze ons nooit meer afpakken”, weet de coach. “We moeten trouwens deze wedstrijd tegen Sint-Lenaarts heel nuchter durven ontleden. In de toekomst zullen we nog vaker dergelijke teams tegenkomen en dan zal het zaak zijn om onze opdrachten even goed proberen uit te voeren. Sint-Lenaarts bracht een beter voetbal en deed ons bij momenten ook pijn. Goed om vast te stellen was de sterke organisatie bij ons. De spelers stonden er als blok en het is toch op die manier dat we ons puntentotaal zullen moeten aandikken. Daarom ook hamer ik zo krachtig op dat groepsgebeuren. Individuele prestaties kunnen mooi zijn, maar blijven toch een momentopname. Als blok acteren levert achteraf ook een veel grotere voldoening op”, aldus Yves Beckers.