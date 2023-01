Coach Yves Beckers (Schoonbeek-Beverst) scoort met realistische aanpak: “Een goede organisatie is ons uitgangspunt”

Organisatie, het sleutelwoord waarmee de coach het debuut van Schoonbeek-Beverst in het nationale voetbalgebeuren afgelopen zomer zou omvatten. De realistische aanpak heeft tot dusver alvast geen windeieren gelegd. Met een zevende rang in het klassement nestelt het team van Beckers zich vooralsnog mooi in de linkerkolom.

“Wij hebben van dag één meteen onze ambitie welomschreven. Geen grootspraak vooral, maar met slechts één doel voor ogen en dat was om zo snel mogelijk het behoud te realiseren”, vervolgt de coach. “Uitgaande van onze eigen kwaliteiten hebben we in de voorbereiding gewerkt om een organisatie neer te zetten, waarmee we elke tegenstrever konden partij geven. Waren de jongens de voorbije maanden een keer niet bij de les, dan moesten we dat ook gelijk cash betalen.”

Wat mogen we nog verwachten ?

Wanneer we Yves Beckers met deze vraag confronteren, blijft ook nu enige vrijmoedigheid uit. “We kennen als team onze kwaliteiten en vooral onze gebreken. In de winterstop hebben we met Nick Efekia Mongo van Hades een meteen inzetbare spits ingehaald. Dat hij tegen Wezel dan gelijk voor de winnende treffer zorgt, is mooi meegenomen. Laat ons na deze driepunter alvast niet overmoedig worden. Er wachten ons nog altijd dertien wedstrijden waarbij we onze focus niet mogen verliezen. Ik heb altijd gezegd dat we wat graag vijf teams achter ons zouden laten. Eens daar zekerheid over is, kunnen we misschien andere doelen stellen”, blijft de T1 bij zijn stelling.