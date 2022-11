Coach Yves Beckers (Schoonbeek-Beverst) na de 1-3-nederlaag tegen Wellen: “We geven niets weg en toch gaan we de boot in”

De beslissing om niet verder aan te dringen leek een aanvaardbare keuze. “Gezien de positie in het klassement, was het toch aan Wellen om voluit voor die zege te gaan. Voor ons was die tussenstand niet slecht en daar wilden we ook meteen voor tekenen. Maar op dat ogenblik kon ik niet weten, dat later in de partij doelman Tim Bollen een inschattingsfout zou maken. Die vrijschop van Vanderhoeft draaide zomaar aan de verste paal binnen en dan weet je dat het tegen dit Wellen sowieso moeilijk wordt. We hebben nadien nog alles op alles gezet, maar bij die strafschop tegen was het over en uit. Alle doelpunten vallen uit stilstaande fases en eigenlijk hebben we haast niets weggegeven. Stemt tot nadenken en zeker als je achteraf beseft, dat onze mogelijkheden beter waren. Denk maar aan die pogingen van Telegrafo en Swijngedouw, telkens op de paal”, overloopt Beckers het verhaal van de derby.