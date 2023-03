Coach Yves Beckers (Schoonbeek-Beverst): “Mijn toekomst is ondergeschikt aan het clubbelang”

Wielrennen profs Gerben Thijssen begint in de Grote prijs Jean - Pierre Monseré aan zijn Belgisch seizoen: “2023 wordt mijn jaar”

Gerben Thijssen rijdt zondag voor het eerst in eigen land. De Genkenaar is één van de speerpunten van Intermarché - Circus - Wanty in de Grote prijs Jean - Pierre Monseré. Een koers waar hij vorig jaar net naast het podium viel. Thijssen keerde vorig weekend terug uit de Verenigde Arabische Emiraten waar hij de strijd aanging met onder meer Tim Merlier, Sam Bennett en Dylan Groenewegen. “Ik houd een goed gevoel over aan die rittenkoers, het niveau was hoog, meedoen voor de prijzen was niet makkelijk”, zegt Thijssen.