Coach Yves Beckers (Schoonbeek-Beverst): “Het wordt nog lange strijd”

De verplaatsing naar leider Houtvenne is wel een moeilijke opdracht. Houtvenne verloor in de voorbije vijftien wedstrijden geen enkele keer. Schoonbeek-Beverst van zijn kant behaalde het gros van zijn twintig punten op eigen veld. Is een stunt wel waarschijnlijk?“Ik begrijp die redenering volledig en ga ook niet roepen hier meteen verandering in te brengen”, repliceert Beckers.

“Buiten winst op de openingsspeeldag op Wijgmaal, boekten wij uit tot dusver amper drie punten. Weinig, te weinig misschien wel, maar niet toevallig wel in de voorbije drie uitmatchen. Kunnen we die lijn doortrekken op Houtvenne, zal ik me zeker tevreden tonen. De heenronde heeft kwaliteiten en gebreken blootgelegd. Dat heeft ons vooral geleerd, dat mits een goede organisatie en dito werkkracht wel heel veel mogelijk is.”