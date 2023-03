Coach Yves Beckers (Schoonbeek-Beverst): “Eerst het behoud veilig stellen, pas daarna aan de slag bij Bocholt”

Beckers was als speler o.m. aan de slag bij Sporting Hasselt, Veldwezelt en Spouwen-Mopertingen. Nadien stapte hij bij Schoonbeek-Beverst in het trainersvak. Een uitdaging, die uitstraling kreeg, toen hij vorige lente de club voor het eerst in haar bestaan naar de nationale reeksen loodste. “Ik zeg het je, ik word er nog altijd een beetje stil van. Het is niet iets, dat je zomaar met het afwaswater wegspoelt. Je hebt samen met de mensen van deze club toch één en ander gerealiseerd en dat neem je mee voor de rest van je loopbaan. Alleen voelde ik de voorbije weken ergens wel op onze limieten te botsen en was er de roep het op een hoger niveau te proberen. Dan moet je dus even rationeel handelen en op een bepaald moment ook knopen doorhakken”, aldus Yves Beckers.