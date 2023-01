Coach Yves Beckers (Schoonbeek-Beverst): “Dit puntenverlies hebben we volledig aan onszelf te wijten”

Een nuchtere analyse van een als steeds eerlijke Yves Beckers. Waarom zijn team na de pauze tegen tien bezoekers niet meer kon brengen, was ook voor hem een raadsel. “Ik heb de jongens bij de rust gefeliciteerd voor hun perfecte eerste helft. Achteraf bekeken, had ik dat misschien beter niet gedaan. Maar zeg nu zelf, er was voor ons op dat ogenblik geen vuiltje aan de lucht. Ik heb al vaker gezegd dit seizoen, dat ik trots ben op de volwassen aanpak van mijn spelersgroep. Wat we evenwel tegen Nijlen na de pauze lieten zien, was veel en veel minder. Wij gingen wel op balbezit spelen, maar dreigend waren we niet meer. Veel viel er trouwens ook niet te coachen, vermits wij zelf ook geen kansen weggaven. Maar dan sluipt er toch een zekere laksheid in, stapelen we enkele individuele foutjes op en blijkt Nijlen haast even efficiënt als wij. Het leek wel alsof ik zat te kijken naar een heruitgave van de heenwedstrijd. Met dat verschil, dat wij toen terugkeerden vanuit een 2-0-achterstand en Nijlen het doet bij een 3-0. En zeggen dat we mits een driepunter, wel een heel grote stap naar de redding hadden gezet”, blikt Beckers wat ontgoocheld terug.