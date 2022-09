Coach Yves Beckers en Schoonbeek-Beverst zijn maximum kwijt: “Er is geen man overboord”

“Ik heb mijn jongens daarvoor gewaarschuwd, maar een vroege achterstand zoals je die in dit soort wedstrijden dan liever niet hebt, deed ons meteen achter de feiten aanhollen.”

Het werd voor groen-wit ook de eerste nederlaag van het seizoen, al moet je daar niet meteen verdere conclusies aan vastknopen. “Er is inderdaad geen man overboord”, stelt Yves Beckers. “Je kan bezwaarlijk van een nieuwkomer verwachten dat hij een heel seizoen niet zou verliezen. Ik blijf gewoon met beide voetjes op de grond. Ook na twee zeges op rij wil ik niet van mijn doelstelling wijken. De hoofdbetrachting bij aanvang was toch om ons zo snel mogelijk veilig te spelen. Kunnen we daarnaast nog eens regelmatig voor een uitschieter zorgen, zullen we dat uiteraard niet laten liggen.”

Langzame uitbouw

“In het tussenseizoen is duidelijk gesteld dat wij voor de langzame uitbouw van deze club willen gaan. Stapje voor stapje en daar kan ik me best in vinden. Uiteraard bots je dan in de loop van een seizoen wel eens op je eigen limieten, maar ik probeer de spelersgroep het positieve voor te houden. Een nederlaag op Pelt hield ik tot de mogelijkheden, maar verandert dus ook niets aan onze ingesteldheid”, vult Beckers verder aan.

Met twee opeenvolgende thuismatchen komen er voor Schoonbeek-Beverst nieuwe uitdagingen aan. “Zaterdagavond wacht ons Diest en een week later komt Witgoor op bezoek. Wil je het behoud veiligstellen, doe je er best aan om in de thuiswedstrijden zoveel mogelijk punten te pakken. Er zijn amper drie matchen betwist. Maar kunnen we in dat volgende tweeluik punten pakken, dan staan we toch weer een stapje dichter bij onze doelstelling. Aan mij om deze week de jongens weer helemaal mee te krijgen in dat verhaal”, besluit Yves Beckers zijn vooruitblik naar de volgende matchen.

