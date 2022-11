Coach Wouter Hias ziet KVK Tienen in Heist eens te meer in het zand bijten op verplaatsing: “Prestaties te goed om van uitcomplex te spreken”

Om te kunnen winnen, moet je uiteraard scoren en net dat verzuimde Tienen. “Klopt ja, ik heb de wedstrijd ondertussen zelf al teruggezien en ik blijf met hetzelfde gevoel achter dat ik meteen na de match had”, reageert coach Hias. “Het meest opvallende was dat we in een dominante eerste helft zeker acht à negen momenten hadden waar we meer mee konden doen in en rond de zestien. Nu, het veld lag er echt wel heel slecht bij, maar dan nog konden we zuiverder zijn in de passing of andere keuzes maken die ons meer 100% kansen hadden opgeleverd. Los daarvan vond ik wel dat we Heist van bij de aftrap goed vastgezet hebben en hen vanuit ons blok achteruit geduwd hebben. Dat lukt ons de laatste weken ook op verplaatsing beter omdat we als staf terug een beroep kunnen doen op bepaalde spelers die daar een belangrijke rol in spelen.”

Dramatische herneming

Een goede eerste helft is natuurlijk geen garantie op succes en dat bleek ook nadien. “Het gevolg van vijf dramatische minuten na rust waarin bepaalde basisafspraken niet gerespecteerd werden”, luidt de eerlijke analyse van Wouter Hias. “Zo’n thuisspeler vrijlaten op center mag in principe nooit gebeuren, ook al was het dan na een omschakeling. We hebben nadien nog wel goed gereageerd en de match opnieuw in handen genomen. Via onder meer Bogaerts en Vanwesemael kregen we nog enkele goede mogelijkheden. De gelijkmaker bleef evenwel uit en doordat we nog risico’s gingen nemen en Meeus doorschoven naar de aanval kregen we in de slotfase nog een tweede goal binnen.”

Geen uitcomplex

En zo konden de Suikerjongens opnieuw niet winnen op verplaatsing. “Of ik me daar zorgen over maak? Nee, want het is niet zo dat we ondermaats presteren in die wedstrijden, wel integendeel”, meent de coach. “Niet alleen in Heist verdienden we iets meer, want zowel in Ninove als bij titelkandidaat Luik konden we aanspraak maken op de drie punten. En dan vergeet ik nog bijna Francs Borains. Ach, we moeten opletten dat we ons geen uitcomplex gaan aanmeten. Ik stel alleen vast dat we in het Bergéstadion iets makkelijker in staat zijn om de nul te houden, liefst vier keer tot dusver. Nu, op zich is er geen man overboord natuurlijk. Dit was één van die momenten om stilaan die oversteek naar de veilige middenmoot te maken. Maar volgende zondag wacht ons opnieuw een belangrijk duel tegen Hoogstraten, dus we moeten enkel naar onszelf kijken.”

