Coach Wim Vertenten (VKt Torhout): “We gaan top moeten zijn om finale Interfederale Beker te kunnen winnen”

Lotto Volley League Steven Vanmede­gael (Roeselare) eerste keer Coach of the Year: “Elke wedstrijd die je tijdens finales wint, verhoogt druk bij tegenstan­der”

De Supercup winnen was zeker geen primeur voor Knack Roeselare. De eindoverwinning in de nationale bekerfinale was dat ook niet. Zelfs een finale in een Europese competitie maakte de West-Vlaamse club reeds mee. Dat Steven Vanmedegael tot Coach van het Jaar werd verkozen tijdens de Volleyproms, was wel de eerste keer. En Pablo Koukartsev liet zijn debuutjaar als hoofdaanvaller in de Belgische competitie niet ongemerkt voorbij gaan. Hij werd gelauwerd als Player of the Year.