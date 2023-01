Coach Wim Vertenten (VKt Torhout): “Dat wij bij leider Zoersel een topper kunnen spelen, is heel leuk”

De cijfers. Zoersel voert in tweede nationale B het klassement aan en telt twee punten meer dan VKt Torhout. Beide ploegen speelden elf wedstrijden, één meer dan Hellvoc dat derde is op vijf punten van Zoersel en drie van VKt. “Na een paar overwinningen op rij leek de onderbreking in de eindejaarsperiode voor ons wat ongelegen te komen”, aldus Vertenten. “We trainden drie weken wat minder, speelden wel enkele oefenwedstrijden. Toch hernamen we goed. Iedereen was altijd op training. En op de matchen waren we eveneens voltallig. Misschien zullen de examens van sommige speelsters eind januari wat beginnen wegen. Zaterdagavond wacht ook een verplaatsing van ongeveer anderhalf uur.”

Offensief sterk

Naar Zoersel in de provincie Antwerpen. VKt verloor in de heenronde thuis met 2-3. “Op offensief vlak zonder meer de sterkste ploeg in deze reeks”, gaat de Torhoutse coach voort. “Bij momenten zelfs vrij indrukwekkend. Misschien zullen ze in Zoersel nu toch een beetje schrik hebben. Op een bepaald moment stonden ze vijf of zes punten voor, nu nog slechts twee. Bovendien zal er bij hen wat druk zijn, want de club liet duidelijk verstaan te willen promoveren. In onze reeks klimt enkel de kampioen. Na dit weekend zullen we meer weten. Pakken we twee of drie punten, dan is nog heel veel mogelijk. Want er zijn nog ploegen die in aanmerking komen voor de titel. Verliezen we in Zoersel, wordt onze achterstand vijf punten. Heel moeilijk om op te halen.”