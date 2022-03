Coach Wim Vande Ryse speelt met Balti topper tegen Rembert: “Parcours van leider is ongelooflijk sterk”

VOLLEYBAL TWEEDE NATIONALEBrengt Balti Kortrijk iets meer spanning in de strijd om de titel in tweede nationale B? Dat kan als er zondagavond met 3-0 of 3-1 tegen leider Rembert wordt gewonnen. De Torhoutse club begint met 7 punten bonus aan dit duel.

De heenwedstrijd in Torhout eindigde op 3-0. Kurkdroge cijfers, maar het was een stuk spannender dan de uitslag laat vermoeden. Wim Vande Ryse, coach van Balti, snorde tijdens zijn voorbereiding op de partij van komende zondag nog eens de beelden op. “Na een hele slechte start vochten we terug en dwongen we in de eerste set niet minder dan vier matchballen af”, herinnert Vande Ryse zich nog. “Daar hebben we kansen laten liggen. We verloren de openingsset met 30-28.”

“In de tweede set kwamen we er niet aan te pas, maar de derde set verliep een beetje zoals de eerste”, klikt het. “Maar we verloren opnieuw. In Torhout speelden we zeker niet onze beste match van het seizoen. Thuis moeten we beter doen. In de eigen Lange Munte zijn er meer mogelijkheden, want in Torhout gaat de bal sneller tegen het plafond.”

Vande Ryse moet het zondagavond rooien zonder Douwe De Deygere. Hij raakte tijdens het skiën geblesseerd. “Een ernstige aderlating, want Douwe was de voorbije weken bij ons de man in vorm”, weet de Balti-coach. “Evert Casier sloot weer aan, maar voor hem komt de match tegen Rembert te vroeg. Een invalbeurt is misschien wel mogelijk. Het zou mooi zijn om de leider de eerste nederlaag van het seizoen aan te smeren. Zelfs als we zondag winnen blijft Rembert torenhoog titelfavoriet. Zij lieten in deze competitie nog maar één puntje liggen. Dat is ongelooflijk sterk.”

Terugkeer Frederik Flamee

Wat niet wegneemt dat ook Balti nog altijd de ambitie heeft om naar eerste nationale te promoveren. En dat eind dit seizoen of in de nabije toekomst. “Laat ons hopen dat ook de tweede plaats recht geeft op promotie”, aldus Vande Ryse, die normaal ook volgend seizoen Balti zal coachen. “De club heeft een andere coach gezocht, maar niet gevonden. Volgend seizoen keert Frederik Flamee terug van Oudenaarde. Emerson Debusschere is de enige vertrekker. Hij gaat naar Packo Zedelgem. Alle andere spelers blijven bij de club. We zijn nog op zoek naar een extra spelverdeler en een receptie-hoek.”

Tweede nationale A: Balti Kortrijk - Rembert Torhout: zondag 20 maart om 17.30 uur