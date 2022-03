Coach Wim Vande Ryse met Balti tegen Rembert: “Parcours van leidersploeg ongelooflijk sterk”

De heenwedstrijd in Torhout eindigde op 3-0. Kurkdroge cijfers, maar het was een stuk spannender dan de uitslag laat vermoeden. Wim Vande Ryse, coach van Balti, snorde tijdens zijn voorbereiding op de partij van komende zondag nog eens de beelden op. “Na een hele slechte start vochten we terug en dwongen we de eerste set niet minder dan vier matchballen af”, herinnert Vande Ryse zich nog. “Daar hebben we kansen laten liggen. We verloren de openingsset met 30-28. In de tweede set kwamen we er niet aan te pas, maar de derde verliep een beetje zoals de eerste. Maar we verloren opnieuw. In Torhout speelden we zeker niet onze beste match van het seizoen. Thuis moeten we beter doen. In eigen Lange Munte zijn er meer mogelijkheden. Want in Torhout gaat de bal sneller tegen het plafond.”