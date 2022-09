Coach Wim Van Poucke en Kangoeroes Two verliezen bij BC Flénu: “Dit seizoen proberen tien matchen te winnen”

“Tegen dit Flénu verliezen met tien punten verschil is geen slecht resultaat.” Coach Wim Van Poucke en zijn manschappen keerden met een goed gevoel terug uit Henegouwen. BC Flénu pronkt met een aantal klinkende namen. Bronchart (Charleroi), Walasiak ( Bergen) en Giancaterino (Bergen) zijn jongens die een belletje doen rinkelen. “Flénu behoort tot de titelkandidaten”, weet Van Poucke. “Met dit resultaat kan ik dus leven. Maar ook de prestatie mag gezien worden. Aan de rust stonden we nog 46-50 in het voordeel. Voor een groot stuk te danken aan de bankspelers. Noem het een collectief gebeuren. Iedereen droeg zijn steentje bij. Een dipje in het derde quarter deed de wedstrijd kantelen. Jammer, maar dit geeft aan dat er goed gewerkt wordt. De voorbereidingswedstrijden hebben dat aangetoond. Ook die waren van een goed niveau.”

Kwaliteitsinjectie

Vorig seizoen wilde het niet lukken voor de Mechelse opleidingsploeg. Kangoeroes Two sloot de competitie af met amper één overwinning. Door Corona waren er geen dalers. “Tien wedstrijden winnen is onze ambitie. Slagen we daarin, dan ben je zo goed als zeker van het behoud”, denkt de Baasrodenaar, die tevreden is met de transfers. De Nederlander Bjorn Merkx (Gent Hawks), Exauce Senzi Kitambo (Melsele), Quinten Van Eupen (Giants), Junior Bonsenge (Royal 4) en Godwin Tshimanga zijn nieuw. Laatstgenoemde zwerft tussen de eerste ploeg van Kangoeroes Mechelen en Guco Lier ( dubbele licentie). “ Tshimanga zal niet altijd meespelen. Ik reken erop dat er wel bij is op onze thuismatchen. En dat zijn er zes in de eerste ronde. Kwalitatief is de ploeg iets versterkt. De aanwinsten zijn een surplus. De jongens die dan gebleven zijn, zijn een jaartje ouder geworden. Ondanks alles blijven we een opleidingsploeg. Maar dat neemt niet weg dat we dit jaar meer gaan inzetten op het resultaat. Het is een groep die hard wil werken. En dat is al veel”, aldus Wim Van Poucke, die uiteraard assistent-coach blijft van Kristof Michiels. Ook de U21 valt onder de bevoegdheid van Van Poucke. Omwille van een bekerweekend is Kangoeroes Two volgende bye