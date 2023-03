Coach Vanmedegael (Knack Roeselare): “Zo’n scenario kan je op voorhand niet schrijven”

Bestaat er, net zoals in Brussel, een balkon op het stadhuis van Roeselare voor een ‘koninklijke’ ontvangst. We hopen van wel, want deze krachttoer gerealiseerd door het hele team van Knack Roeselare, verdient nu reeds een speciale actie en tenminste open praalwagens door de straten van de West-Vlaamse stad. Plus een handtekening van coach en spelers in het ‘gouden boek’ van de burgemeester.

Elkaar helpen en blijven praten

“Ik zal met veel fierheid naar het stadhuis van Roeselare trekken”, straalt coach Vanmedegael. “Ik zal zaterdag ook met evenveel plezier Maaseik bedanken omdat zij ons de kans hebben gegeven om, reeds tijdens de vorige ronde van de CEV Cup, een golden set te spelen. Die ervaring kwam waarschijnlijk nu van pas. Over die extra set hebben we op voorhand niet te veel gesproken. Het was een dubbele opdracht. Eerst trachten om twee sets te winnen tegen Piacenza. Daarna proberen om extra mogelijkheden te grijpen tijdens de golden set.”

“Om die eerste opdracht tot een goed einde te brengen, kregen we de kans niet van de ontketende Italiaanse ploeg”, weet de trainer-coach van Roeselare. “We kwamen nooit in ons spel. De snelle opbouw konden we zelden uitvoeren. Maar in de derde set haalden we een heel goed niveau. Toen groeide het geloof in mijn team. Zo’n scenario of een verhaal van een golden set kan je op voorhand niet schrijven. Wel elkaar helpen, blijven praten en gedecideerde acties durven uitvoeren.”

Maaseik

En nu Maaseik. Zaterdag wordt het in ieder geval een andere wedstrijd. Totaal verschillend, in het kader van de ‘Champions Play-offs’. Opnieuw focus en concentratie op het kleine België vooraleer op 29 maart in Modena en op 5 april in Roeselare Europa veroverd wordt.

“Ik moet afwachten in hoeverre de vermoeidheid toeslaat na de korte nachtrust en de uitputtende terugreis”, beklemtoont coach Vanmedegael. “De frisheid en de alertheid zullen belangrijk worden. Maar we surfen op een positieve vibe. Dat kan helpen. Iedereen heeft het over de uitgebreide mogelijkheden bij Roeselare. De volgende weken hoop ik iedereen te kunnen recupereren (Leite ziek en Tammearu in volle revalidatie, red.) want ik zal alle spelers kunnen gebruiken. Het wordt een hele klus om de inspanningen - 9 wedstrijden in maart - te verdelen.”

