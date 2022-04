Coach Vanderhaeghe (KV Oostende) zag team goed reageren na rode kaart: “0-2 zorgt voor leuke terugrit naar kust”

Volledig scherm Yves Vanderhaeghe blikt tevreden terug op de slotwedstrijd van KVO op het veld van Eupen. © BELGA

Een al bij al simpele zegen van KVO tegen een zieltogend Eupen. Met een 5 op 9 en slottotaal van 37 punten sluit Oostende de voetbaljaargang met aanvaardbare cijfers af. Toch verliep het matchbegin niet lekker voor de Kustboys. “In het begin waren we nergens. Eupen was meer gemotiveerd om de laatste zege van het seizoen te pakken", opent trainer Yves Vanderhaeghe z'n analyse. “De wedstrijd is eigenlijk gekeerd door die rode kaart." Duncan kreeg twee keer geel in een kwartier tijd - geen slimme overtredingen van de Amerikaanse rechtsback -, even ervoor viel ook Sakamoto geblesseerd uit. “Maar mijn groep heeft op een goeie manier gereageerd en is daarna echt beginnen voetballen.”

Moment grijpen

Het zesde competitiedoelpunt van Thierry Ambrose was er eentje om in te kaderen. Twee verdedigers uitkappen en dan lekker in de verste hoek krullen. “Dat doelpunt gooide de wedstrijd eigenlijk open”, vervolgt de coach. “Ondanks die man minder en Eupens balbezet, zetten we een goeie organisatie neer en gaven we weinig kansen weg. Dan is het een kwestie van momenten grijpen... en dat hebben we gedaan met die 0-2 op een uitstekend moment.”

Leuke rit

Een zevende clean sheet van het seizoen kwam eigenlijk niet in gevaar. Oostende stond goed, Eupen was zó zwak. Slotsom: 34 doelpunten voor, 61 goals tegen en 37 punten in totaal. “We hebben tot vorige week echt wel afgezien. Dat we het seizoen op een positieve noot kunnen eindigen, zorgt ervoor dat de rit van zo’n tweeënhalf uur naar huis toch leuk wordt. Ja, dit betekent toch wel iets." Deze week kondigde KVO al drie contractverlengingen aan - Schelfhout, Ndicka en Capon -, over een nieuwe verbintenis voor Vanderhaeghe is het vooralsnog stil. Al kan daar eerstdaags verandering in komen. De coach stelde steeds dat er ten laatste twintig dagen na de laatste competitiematch duidelijk komt over zijn toekomst aan de kust.