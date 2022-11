Coach Van Huffel kijkt positief naar de drukke kalender: “We hebben belangrijke stappen voorwaarts gezet”

Volleybal Lotto Volley LeagueCaruur Gent is na zijn derde overwinning op rij - telkens met een clean sheet en een zuivere 3-0 - naar de tweede plaats van de ‘Lotto Volley League’ geklommen. Beste Caruur-supporters: neem een foto van de huidige rangschikking en hang het boven je bed, want dit is uniek. Verklaren dat deze stunt er kwam omdat er tegen de kleine broertjes van de reeks gewonnen werd, is praat voor de vaak. Kijk waar Borgworm staat.

Ook Maaseik en Haasrode-Leuven kan je onmogelijk bij de tengere of zwakkere teams van het mannenvolleybal plaatsen. Zelfs tegen hen pakte het team van coach Van Huffel belangrijke punten. Nu staat er wel een zwaar programma voor de deur. Kampioen Roeselare komt naar de Edugo Arena voor de ‘Belgian Cup’ en vlak daarna speelt Caruur Gent de CEV Cup met Europese wedstrijden - heen en terug - tegen Arkas Spor Izmir. Met tussendoor nog een zwaar duel tegen Lindemans Aalst.

Frisheid bewaren

Voor de Gentse ploeg - met een niet-professionele status en bijna allemaal werkende of studerende spelers - zijn dat afmattende opdrachten. Hoe fris komen ze uit die periode. In de Arteveldestad blijft men het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Ook na de zege tegen Tectum Achel.

“Tijdens de ontmoeting met Achel moesten we toch een tandje bijsteken”, merkt coach Van Huffel op. “De Limburgse ploeg is volop in opbouw. Die geven nooit op. Met hun Deense hoofdaanvaller Ulrik Dahl - trouwens een goede vriend van onze Deense aanvaller Tobias Kjær - haalden ze stevig uit tijdens de openingsset. Daarna was het vooral belangrijk om de concentratie te bewaren. We hadden controle over de partij. Eventjes gingen we naar mijn gevoel te veel in de fout. Dat hebben mooi rechtgezet, met alweer een 3-0-zege als resultaat.”

“Zaterdag ontvangen we Knack Roeselare voor de bekercompetitie”, verkondigt Jan Van Huffel. “We hebben belangrijke stappen voorwaarts gezet. Of dat volstaat om een topteam zoals Roeselare in moeilijkheden te brengen, dat zien we dit weekend wel. Ik weet dat dit - vergeleken met een aantal weken geleden tijdens de supercup - een ander en een sterker Gent is. De opslagen zijn van een beter niveau, de organisatie is verbeterd.”

