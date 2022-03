Coach Tom Soetaers (SC Hoegaarden-Outgaarden) na pijnlijk 3-4-verlies tegen concurrent Tervuren-Duisburg: “Frustrerende nederlaag”

“Ongelofelijk”, klonk het achteraf bij coach Tom Soetaers. “Ik ben er niet goed van. Als we deze match nog tien keer spelen, we winnen ze altijd. Het was eerder een gesloten duel, dus het is eigenlijk best wel verrassend dat er zeven goals vielen. Tervuren kwam op voorsprong, maar het stond 1-1 bij de rust. Wij stonden goed opgesteld en uiteindelijk ging het van 3-2 naar 3-4, met een tegendoelpunt in de slotseconden. Dat was best wel frustrerend. Ik denk dat er zowaar vier kopbalgoals gevallen zijn. Nog nooit meegemaakt, maar goed. Dat is nu eenmaal voetbal. De inzet was er. Ik kan niemand van mijn team iets verwijten.”