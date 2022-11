Coach Stijn Penninck (Okapi B) ontgoocheld na verlies tegen Erpe-Mere: “Er was totaal geen agressiviteit”

Basketbal Tweede Landelijke A Groep 2Okapi Aalst B is in eigen huis met de billen bloot gegaan tegen Black Boys Erpe-Mere. Er was veel volk afgezakt naar het Forum, maar de beloftenkern zakte collectief door het ijs. “Ik ben zwaar teleurgesteld”, blaast Okapi-coach Stijn Penninck.

De publiciteit die Okapi Aalst had gemaakt voor de komst van de buren uit Erpe-Mere had zijn effect niet gemist. Veel volk voor de derby van Aalst. Ook A-spelers als Popovic, Ledegen, Schauvlieger in de tribunes én headcoach Thomas Crab. Met spelers van 16 tot 19 jaar jong, wordt de B-kern van Okapi bejubeld én nauwlettend in het oog gehouden. Zit hierin nieuw aanstormend talent dat zoals Glenn Temmerman en Siebe Ledegen furore kan maken bij de A-kern?

Black Boys pakte verschroeiend uit. Via 0-8 ging het naar 16-46. De bezoekers liepen van baseline naar baseline: er werd hen geen strobreed in de weg gelegd. Geen defense te bespeuren, geen bezieling, geen goesting. En dat in een derby waarin alle ingrediënten voor een leuke basketbalavond aanwezig waren. “Ik begrijp het niet”, zegt Black Boys-speler Jonas De Mol, die de Okapi-spelers als hun voormalige coach zeer goed kent. “Ze hadden helemaal niet op die manier hoeven te verliezen.”

Defense

“Ik heb geprobeerd om rotaties te vinden die wel werkten, maar na het eerste kwart was het al moeilijk”, zucht Okapi B-coach Stijn Penninck. “Black Boys heeft ons een lesje in nederigheid gegeven. Ik ben zeer zwaar teleurgesteld. De spelers waren er niet klaar voor. Het is altijd iemand anders zijn fout.”

Penninck tilt ook zwaar aan de lakse defense. “Er was totaal geen agressiviteit. Er moest geen ballscreen gespeeld worden, want we werden op de eerste stappen al geklopt. Ze denken dat ze het aanvallend kunnen oplossen. Sommigen wanen zich al de vedette van Okapi Aalst. Ik kan wel duizend dingen opnoemen die slecht waren.”

Toch wil Penninck niet blijven hangen bij negativiteit. “Maandag gaan we er opnieuw tegenaan”, zegt de coach vol goede moed. “Een paar basisregels herhalen en video’s bekijken.”

Conclusie: het is nog even wachten op het nieuwe talent voor de A-ploeg. “Ze moeten beseffen dat er drie mooie voorbeelden in de A-ploeg rondlopen”, zegt Penninck. “Als ze zich daaraan willen spiegelen, moet hun innerlijke agressie opgekrikt worden. Verdedigen begint bij jezelf, niet bij de ander.”

Quarters: 9-25; 22-49; 35-65; 51-80.

