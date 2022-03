Coach Stijn Morand (VDK Gent): “De tweede eliminatiewedstrijd tegen Oudegem wordt de belangrijkste”

Focus verplaatsen naar Oudegem

“We waren op maandag en dinsdag tijdens de trainingen reeds bezig met de voorbereiding van de clash tegen Asterix Avo”, bekent trainer-coach Stijn Morand.

“Plots moesten we onze focus helemaal op Oudegem richten. Het herbekijken van de videobeelden van de bekerfinale was niet zo prettig. Maar we hebben er wel veel van opgestoken. We hebben vooral bestudeerd hoe we het anders moeten aanpakken. De trainingen verlopen goed, iedereen is opnieuw gezond en wel en het enthousiasme is terug. We hebben deze maand toch een paar 3-2-uitslagen laten noteren tegen Charleroi en Oostende. Ook dat hebben we besproken. Uit deze wedstrijden hebben we ook onze lessen getrokken.”