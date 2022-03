Coach Stephan Rubenschüh (RWL Sport) na bekeruitschakeling tegen FC Borght-Humbeek: “Ben trots op de prestatie van mijn jongens”

“Als je de match over negentig minuten bekijkt, hadden wij altijd moeten winnen”, vindt trainer Stephan Rubenschüh. “Dat gaven de mensen van Borght-Humbeek achteraf ook toe. Het ging er best wel stevig aan toe. Het spel ging snel op en neer, maar we hebben ons goed aangepast. De beste kansen in de eerste helft waren voor ons. Daar werd er slechts eentje van benut. Ook na de rust wisten we het niet af te maken. De thuisploeg kwam ook wel een paar keer gevaarlijk opzetten, maar onze doelman speelde een sterke wedstrijd. Uiteindelijk draaide het uit op penalty’s en dat is altijd een loterij. Een paar vaste strafschopnemers waren geblesseerd, maar dat is zeker geen verwijt naar de anderen toe. Wij speelden met een heel jong team en zij hebben alweer een topprestatie neergezet. Ik ben trots op mijn jongens.”

Lijn doortrekken

Einde bekeravontuur, dus de focus ligt nu volledig op de competitie. Daarin heeft leider RWL Sport nog vijf matchen om achtervolger Binkom af te schudden. Het verschil bedraagt op dit moment vier punten. “Binkom trekt zaterdagavond naar Glabbek”, weet Rubenschüh. “Dat is altijd een lastige derby, dus wie weet. Maar wij moeten zondag zelf naar Rummen. Dat is een ploeg die onderaan staat, maar die links en rechts toch wel punten sprokkelt. Zij strijden nog voor het behoud, dus het zal waarschijnlijk weer een gesloten match worden. Het is dan aan ons om zo snel mogelijk een opening te vinden en dat ene goaltje te scoren.”

Op basis van het ganse seizoen zou RWL Sport zich in de laatste rechte lijn nu toch niet meer mogen laten verrassen? “Inderdaad”, besluit de coach. “We staan al sinds speeldag vijf op kop. Alleen in de matchen tegen Waanrode en Bekkevoort hebben we ons even laten verrassen, maar dan hebben we ons toch weer herpakt. Het is knap dat Binkom nog altijd aanklampt, maar wij staan nu eerste en dat willen graag ook zo houden. Tegen Borght-Humbeek hebben we nog eens getoond hoe goed we wel kunnen voetbalen. Die lijn moeten we nu in de laatste vijf competitiematchen nog zien door te trekken.”