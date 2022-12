Coach Stefan Sappenberghs en Kontich nemen het op tegen Oxaco: “We zitten in een opwaartse spiraal”

BASKETBAL TOP DIVISION ONELaatste speeldag in Top Division One van het kalenderjaar 2022. Vrijdag opent Guco de speeldag met de komst van Limburg United. Insurea Kontich gaat van de ene derby naar de andere. Na Antwerp Giants trekken de Wolves naar Oxaco.

Straffe buzzerbeater van Anthony Chada. Met nog een paar seconden op de klok pakte de forward van Kontich uit met de winnende bom. En dat met de lange zwaaiarmen van Caspar Augustijnen in het aangezicht. Totale ontlading. Bij Giants stonden ze aan de grond genageld. “Dat moet je hem aangeven. Chada kan dat. Hij weet de korf blindelings hangen”, blikt Sappenberhgs terug op de zege tegen Giants.

Voor Kontich een belangrijke winst met het oog op deelname bij de elite uit TD1. De strijd om de eerste vier in groep A is nog niet bezegeld. Vier ploegen komen in aanmerking voor de laatste spots: Antwerp Giants 2, Gembo, Lommel en Kontich. De afvallers komen terecht in een poule om het behoud. “Moeilijk te voorspellen welke richting het zal uitgaan. Elke week zijn er wel vreemde resultaten”, zegt Stefan Sappenberhgs. “Ploegen als Giants en Limburg kunnen van week tot week verschillen. Afhankelijk van de eerste ploeg is hun opstelling niet altijd dezelfde. Ergens is dat competitievervalsing. Dat maakt het onvoorspelbaar. Ik schrijf Limburg ook niet af.”

Vier op een rij

Kontich heeft de laatste week de wind in de zeilen. De laatste vier wedstrijden werden gewonnen, inclusief beker. “We zitten in een opwaartse spiraal”, bevestigt Sappenberhgs. “Eerlijk gezegd had ik dit niet verwacht. We liggen voor op schema. Het is geen geheim, acht nieuwe spelers inpassen vraagt geduld. Ik dacht na Nieuwjaar meer resultaat te zien. De ploeg moet het hebben van teamgeest. En dat komt er nu uit.”

Sappenberhgs ruilde afgelopen zomer Geel voor Kontich. “Kontich is niet alleen een niveau hoger, het is ook dicht bij huis. Ik heb vroeger nog in Kontich gewoond. Verschillende mensen ken ik nog van toen. In Geel begonnen de verplaatsingen door te wegen. We zaten in een reeks met heel wat Luikse ploegen. Ik zag er meer en meer tegenop.”

Oxaco

Oxaco is de eerstvolgende opdracht. Nu zaterdag ontvangt de geplaagde collegeploeg de buren uit Kontich. “Aanvallend zijn ze de beste van de reeks. Als ze in hun dag zijn.. We zullen verdedigend moeten klaar zijn”, stelt Sappenberghs. “Oxaco kende de voorbije weken heel wat pech. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. We zijn nog niet gewonnen.”

