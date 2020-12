Coach Stef Van Winckel (STVV): “Op leven en dood nu”

STVV staat voor de enorme uitdaging om iets te rapen bij Club Brugge. “We moeten realistisch blijven, natuurlijk. ’t Wordt verdomd moeilijk”, zegt interimcoach Stef van Winckel. “Maar in voetbal is gelukkig alles mogelijk. Ik verwacht dat iedereen vanaf nu op leven en dood speelt.”

Van Winckel mag dan wel aangesteld zijn als interimcoach, de Leuvense kinesitherapeut is een man van het huis die verdomd goed weet hij wil, zeer ambitieus is en ooit wel eens een keer echt als hoofdtrainer in 1A of 1B aan de slag wil. Maar intussen focust hij zich op die voorlopig ene partij die hij in de dugout zal zitten, uitgerekend tegen Club Brugge. “Wel, ik kijk er naar uit”, stelt Van Winckel.

Niet naar Jan Breydel voor een wandelingetje

“Ik heb bij STVV al veel mooie en goede momenten gekend. Maar dit wordt toch wel de grootste uitdaging tot nog toe voor mij, alleen al door de entourage en de situatie. Belangrijkste is dat bestuur, staf en spelers beseffen dat het gelukkig nog geen vijf na twaalf is maar wel vijf voor twaalf en dat we er samen alles zullen moeten aan doen om deze scheve situatie recht te zetten. In dat verband is Brugge nu treffen misschien geen cadeau. Maar wie weet.”

Stef Van Winckel klinkt alleszins strijdvaardig. “Neen, we reizen niet richting Jan Breydel voor een wandelingetje. De spelers beseffen dat dit ook om hun toekomst gaat en dat vacatures in profploegen niet dik gezaaid liggen. Gelukkig heb ik geen geslagen groep aangetroffen. Ik heb vooral veel gretigheid gemerkt. Laat ons wel wezen, de jongste matchen brachten we geen slecht voetbal, het zat ons ook niet altijd mee.”

Nauwelijks tijd voor eigen accenten

“Tijd om veel eigen accenten te leggen heb ik natuurlijk niet gekregen. Alles overhoop halen, zou ook niet helpen. Het is niet onze intentie om in Jan Breydel de ballen in de tribunes te keilen. We gaan er voetballen, in de hoop dat we iets mee naar huis kunnen brengen.”

Van Winckel zal hoe dan ook moeten puzzelen. Zo geraakt Kenny Steppe niet fit en is Inbrahima Sankhon geschorst wegens vijf gele kaarten. Samy Mmaee is ook onzeker. “Ondanks de slechte resultaten heb ik toch gemerkt dat de sfeer in de groep nog goed zit”, aldus Van Winckel. “Ik heb Club aan het werk gezien tegen Zenit en besef maar al te goed dat we veruit de beste ploeg van het land voor de voeten krijgen. Misschien is dit wel een uitgelezen kans om te tonen wat we echt waard zijn. Iets pakken zou mooi zijn, verliezen hoeft geen schande te zijn.”