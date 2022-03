Coach Simon De Clercq staat met Tievolley Tielt voor topper tegen Olva: “Iedereen zal op de afspraak zijn”

VOLLEYBAL DERDE NATIONALEValt zaterdagavond in Brugge het doek over de titel in derde nationale A? Olva Brugge en Tievolley, de twee titelkandidaten, staan tegenover elkaar. De club uit Tielt begint met drie punten voorsprong aan de onvervalste topper.

Alfa Solutions Tievolley Tielt verzamelde in 18 partijen 50 punten. Olva Brugge speelde eveneens 18 keer en telt 47 punten. Het Brugse team verloor dubbel zoveel sets als de ploeg van coach Simon De Clercq. “Wij kunnen tegen een mindere tegenstander een achterstand van 4-5 punten rechttrekken en met 3-0 winnen”, weet De Clercq. “Olva maakt dat ook mee, maar verliest dan zo’n set. Als we zaterdagavond in Brugge winnen, zetten we een grote stap richting de titel. Maar ook nadien zullen we het zelf moeten afmaken, op geschenken moeten we niet rekenen. Ons competitieslot oogt zwaar, want na Olva bekampen we ook nog Poperinge, Kalken en Aalter. Dat zijn drie teams die de laatste weken sterk presteren.”

De voorbije weken probeerde Tievolley zich klaar te maken voor eventuele promotie naar tweede nationale. Van de huidige kern tekende iedereen bij. En er komt één extra aanvaller bij. “Heel wat vspelers konden naar andere clubs, maar iedereen blijft”, verduidelijkt coach De Clercq. “Het is een groep die heel goed aan elkaar hangt. De jongens zijn allemaal tussen de 20 en 25 jaar. Niemand had ervaring op het niveau van derde nationale.”

“In de aanloop naar deze competitie liep alles vlot en durfden we van de top vier dromen. Bij de samenstelling van de kalender hadden we, denk ik, een beetje meeval, want onze eerste vijf wedstrijden waren tegen ploegen uit de tweede helft van het klassement. Vijf keer wonnen we met 3-0. Zo waren we vertrokken.”

Decompressie voorbij

Die lijn werd doorgetrokken. Ook al raakte Simon Vallaeys in november geblesseerd. “We kenden een heel sterke maand januari, maar daarna zag ik wat decompressie”, aldus De Clercq. “Tegen Jurbise en Moeskroen wonnen we met 3-0, maar we stonden wel eens 22 of 23 punten toe. Tegen Baudour had ik vorige zaterdag de indruk dat de spelers naar de topper in Brugge toeleven. Ik denk dat iedereen zaterdag op de afspraak zal zijn.”

Derde nationale A: Olva Brugge - Tievolley Tielt: zaterdag 19 maart om 20.30 uur