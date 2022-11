Coach Rudy Plompen gaat met tweedeklasser Proost Lier voor plaats in kwartfinale van beker: “De kansen zijn fiftyfifty”

Futsal Tweede NationaleIn het voorjaar degradeerde Proost Lier naar tweede nationale. Het bestuur stelde een nieuwe ploeg samen om zo snel mogelijk opnieuw te promoveren. De eerste signalen zijn alvast positief. Na zeven speeldagen zijn de Pallieters nog altijd ongeslagen in hun reeks. Vrijdag speelt de ploeg voor een plaats in de kwartfinale van de beker van België tegen reeksgenoot Standard Luik.

Doordat niet alle ploegen in tweede klasse evenveel wedstrijden hebben gespeeld, geeft de rangschikking geen duidelijk beeld. Feit is wel dat Proost Lier nog altijd ongeslagen is en dus virtueel aan de leiding staat. Coach Rudy Plompen is alvast tevreden. “In het tussenseizoen werden zes nieuwe spelers aangetrokken. De transfers waren futsalgericht. Daarmee bedoel ik dat de nieuwkomers ervaring hadden op het hoogste niveau en meteen inzetbaar waren. Het is dan ook de bedoeling om mee te spelen voor de titel.”

Zware reeks

Rudy Plompen beseft dat die promotie er niet zonder slag of stoot zal komen. De concurrentie is groot. “De top vijf in onze reeks kan allemaal mee in eerste nationale. Misschien moet er maar eens over nagedacht worden om eerste nationale uit te breiden tot een reeks met zestien ploegen. Veel ploegen zagen Visé als grote titelkandidaat. De Luikenaars zijn zeker nog niet uitgeteld, maar Aarschot deelde hen vorige week wel een tik uit. Wie voor Aarschot eindigt, zal trouwens niet ver van de titel zijn. De Brabanders paren enthousiasme aan talent. Beiden heb je nodig. Ook Borgerhout en Standard zullen nog een rol van betekenis spelen in het titeldebat.”

Bekerduel

Vrijdag trekt Lier naar Standard, maar dan voor de beker. Rudy Plompen blikt vooruit. “Het toeval wil dat beide ploegen vorige week ook al tegenover elkaar stonden, maar dan in competitieverband. Na een spektakelrijke match haalden we het thuis met 5-3. De kansen zijn fiftyfifty. Standard zal de competitienederlaag willen rechtzetten voor eigen volk. We spelen op verplaatsing en moeten enkele spelers missen. Anderzijds zitten we in de juiste flow. Het moet een uitdaging zijn om de kwartfinale te kunnen halen en dan een leuke affiche te treffen. Ik vind het wel jammer dat we de vier gespeelde bekermatchen allemaal op verplaatsing moesten afwerken. Zou het niet goed zijn om bij de bekerloting met twee potten te werken? Eén met de eersteklassers en één met de overgebleven tweedeklassers. Dan zijn de tweedeklassers sowieso verzekerd van een topmatch.”

Lees ook: meer futsal