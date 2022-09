Coach Ruben Corstjens (KVC Houtvenne) opent de competitie tegen zijn ex-club ASV Geel: “Eens de wedstrijd begint, telt de vriendschap even niet meer mee”

Zaterdagavond kijken beide clubs elkaar dus in de ogen. De terugkeer naar de Leunen zorgt waarschijnlijk wel voor een speciaal gevoel? “Ik heb maar één seizoen in Geel gespeeld”, aldus Corstjens. “Maar het was wel een mooi verhaal. Ik heb afscheid genomen met een promotie. Dat ligt zeker nog vers in het geheugen. Ik had nog een optie om door te gaan als speler, maar ik heb het besproken met het gezin en ik ben blij dat ik nu van Houtvenne de kans krijg om mezelf te bewijzen als coach. Het wordt ongetwijfeld een blij weerzien in Geel zaterdag, maar eens de wedstrijd op gang gefloten wordt, telt de vriendschap even niet meer mee.”

Beide teams hebben wellicht geen geheimen voor elkaar? “Bestaan er tegenwoordig nog geheimen in het amateurvoetbal?”, lacht Corstjens. “Geel zal ons wel gescout hebben, maar wij hebben ook ons huiswerk gemaakt. ASV Geel is een traditieclub met een trouwe aanhang. Zij hebben hun ploeg flink versterkt, dus het wordt zeker geen gemakkelijke start. Ik verwacht een stevige wedstrijd in een fijne ambiance en hopelijk kunnen we er een goed resultaat gaan neerzetten.”

Mayonaise moet pakken

KVC Houtvenne kan alvast terugblikken op een geslaagde voorbereidingsperiode. “Er werd goed gewerkt”, klinkt het. “Op een paar accidentjes na is iedereen fit gebleven. Dat is een belangrijke factor. We hebben inderdaad een paar positieve resultaten neergezet, maar die tellen nu niet meer mee. Een degelijke voorbereiding is nog altijd geen garantie op een goeie competitiestart. Het klopt dat we met de nodige ambities aan het seizoen beginnen, maar het is nog véél te vroeg om het daar nu al over te hebben. Pas na de eerste tien matchen zullen we een beeld kunnen vormen van hoe de verhoudingen liggen. Je mag ook niet vergeten dat we een gans nieuwe ploegen samengesteld hebben. Als de mayonaise pakt, zijn we misschien wel vertrokken, maar we zullen toch vooral geduldig moeten blijven.”