Coach Robby Buyens (SK Sint-Niklaas) emotioneel na nieuwe stap richting degradatie: “De club loopt leeg. Niemand wordt nog betaald.”

Boeken toe in de Meesterstraat. SK Sint-Niklaas liet twee verdiende punten liggen tegen Voorde-Appelterre en staat met anderhalf been in eerste provinciale. Coach Robby Buyens liep leeg na afloop: “Het is hier gedaan, hé. Ik weet niet wat er zal gebeuren met de club. Of met mij.”

Van strijdkracht viel niks meer te bespeuren. Gesmolten als boter in de betere microgolf. De teleurstelling te veel. Voorde-Appelterre als laatste druppel. Sint-Niklaas had tot drie minuten voor tijd een dubbele voorsprong, maar liet de bezoekers nog terugkomen. “Het verhaal van het hele seizoen”, sakkerde coach Robby Buyens, kop in de grond. “We zijn zo aan de competitie gestart tegen Eppegem en we hebben die lijn doorgetrokken. Ik ben het eens nagegaan: in liefst zeven wedstrijden hebben we in de laatste tien minuten nog twee of drie punten weggesmeten.”

Het resultaat daarvan oogt spijkerhard. Op drie speeldagen van het einde bengelt Sportkring voorlaatste op vier punten van een barrageplaats. De degradatie lijkt een zekerheid. Buyens liet z'n emoties de vrije loop. “Het is hier gedaan, hé", zuchtte de coach. “Financieel wordt het moeilijk. De club loopt leeg. Niemand wordt nog betaald, iedereen is weg. Zelfs nieuwe jongens die hier volgend jaar zouden komen voetballen, hebben die overeenkomst afgezegd. Ik weet echt niet wat er met de club zal gebeuren. Of met mij...”

Een hoopje verdriet en teleurstelling. Voor de zoveelste keer kunnen we Meesterstraat niet anders omschrijven. Voor de zoveelste keer sneed Sportkring in het eigen vlees. Beloonde het zichzelf te weinig.

Prima niveau

Want hoe weinig strijdkracht er na de wedstrijd te merken viel, zo positief en volwassen had Sint-Niklaas dik 88 minuten gevoetbald. Nog in de eerste helft creëerde het vijf loepzuivere kansen - zonder die vele buitenspelgevallen had dat aantal zelfs nog hoger moeten oplopen. Op slag van rust verzilverde Yannick Aps dat overwicht door een prima vrije trap van z’n broer binnen te werken.

“In de eerste helft haalde we een prima niveau”, zo vertelde de doelpuntenmaker achteraf. Maar ook in het vierde kwartier, net na rust, had de thuisploeg de touwtjes in handen. Evenwel zonder doelgevaar. Pas toen Van Goethem twintig minuten voor tijd een voorzet van Laref afwerkte, konden de Klaasjes hun dominantie opnieuw verzilveren.

Beslissing

En toen, na een dik kwartier gerommel op het middenveld, zakte de pudding in elkaar. Eén minuut voor tijd viel de aansluitingstreffer, nog een minuut later de gelijkmaker. Zelfs een ultieme winning goal voor de bezoekers had nog gekund, maar die bodem van de kelk werd Sportkring bespaard. “We zijn niet blijven voetballen en dat heeft ons zuur opgebroken", analyseerde Aps.

Waarna hij terecht claimde dat Sportkring een overwinning ongetwijfeld had verdiend. Aps: “Zonde, want zo is dit een wegsmeten wedstrijd.” De kaarten zijn geschud, zo beseft de verdediger. “Met een gelijkspel schieten we niks op. Afwachten wat de concurrenten gedaan hebben, maar 't zal wel beslist zijn, zeker?”

Mathematisch niet - maar wie wil die zin België nog gebruiken? -, gevoelsmatig is het Sint-Niklase lot bezegeld.

De buren uit Stekene kunnen de de Klaasjes volgende week het nekschot geven.

SK Sint-Niklaas - Voorde-Appelterre 2-2

SK Sint-Niklaas: Van Hove, Y. Aps, Delanoy, V. Aps, Laref, Van Goethem, Vermincksel, Laurens, Van Reeth (68' Van Laere), De Oliveira, Mulume.

Voorde-Appelterre: Kempeneer, Baudewijns, Delaruelle, Van Mossevelde, Makoun, Machtelinckx (72' D’Hoore), Vandendriessche, Yoka Likongo, Allachi, El Kandoussi (61' Sagna), Podevijn.

Doelpunten: 44' Y. Aps (1-0), 70' Van Goethem (2-0), 89' D’Hoore (2-1), 90' Allachi (2-2)

Geel: Vandendriessche, V. Aps.