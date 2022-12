Coach Rieno Van Oost verlengt contract bij Avanti Stekene: “Deze club heeft op geen enkel vlak haar limiet al bereikt”

‘23-’24, onderin een foto van vier lachende mannen met een biertje en één fanta. Zo kondigde Avanti Stekene haar breaking news aan: de volledige technische staf zweert de derdemateurklassers nog minstens één seizoen trouw. Voor T1 Rieno Van Oost wordt het z’n elfde bij de Stekenaars. Tja, als een huwelijk succesvol is en je ziet elkaar nog graag, waarom zou je dan een scheiding aangaan?

“Daarom heb ik zo snel beslist", verduidelijk Van Oost. “Iemand als Guy Mannens, met wie ik de kern samenstel, is na al die jaren niet minder dan een vriend te noemen met wie ik op elk vlak op dezelfde golflengte zit. En ook de voorzitter heeft voor een nieuwe, frisse vibe gezorgd.”

(extra)Sportieve groei

Dat z'n assistenten in Stekene blijven, speelde mee evenzeer mee in zijn beslissing. “Zo kan je op dezelfde basis voortwerken.” Bovendien voelt Van Oost dat de citroen nog niet is uitgeperst. Avanti kàn en zal nog stappen zetten, zo klinkt het. “Op geen enkel vlak hebben we onze limiet al bereikt, dat vond ik belangrijk. Als coach is het interresant om daarin mee te gaan. We kunnen nog groeien en dat doen we ook.”

Zowel op als naast het veld - sportief én structureel. “Zo hebben we sinds dit seizoen een vaste kiné en in de spelerskern worden de vertrekkers jaar na jaar vervangen door een sterker alternatief. Ik heb ook het gevoel dat ik de groep nog steeds in handen heb. De jongens die al langer bij Avanti zitten, weten hoe ik werk en tegelijkertijd pikken de nieuwe gasten het zeer snel op. Dat is leuk werken. We zetten stappen, alleen mogen we er geen enkele overslaan.”

Tweede amateur

Net daarom wil Van Oost het woord ‘titel’ (nog) niet uitspreken, ondanks de huidige resultaten. “We mikken op de eindronde”, verduidelijkt de coach. “Maar als we ernaast grijpen en pakweg zevende worden dan is dat zo, hé. Volgend seizoen wordt er ook gevoetbald. Anderzijds, als het op twee speeldagen van het einde nog mogelijk is, dan willen we wél kampioen spelen, natuurlijk. Dan zullen we er vol voor gaan.”

Want, zo bevestigt Van Oost, de stap naar tweede amateurklasse blijft de stip aan de horizon. “De club koestert de ambitie om te promoveren. Of dat nu dit seizoen of in 2025 is, maakt niet dan niet zoveel uit. Het komt niet op bestelling, hé. Als we er klaar voor zijn en de kans doet zich voor, dan zullen we die alleszins niet zomaar laten schieten.”