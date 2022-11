Coach Regi Van Acker nadat FCV Dender niet voorbij Standard B geraakte: “We creëerden te weinig doelgevaar”

Hoewel Van Oudenhove voor het eerste doelgevaar zorgde, kende FCV Dender op Sclessin een moeilijk eerste kwartier. De blauwhemden slaagden er niet in de bal in de ploeg te houden, zodat Standard doorlopend het initiatief had. Vooral Diallo was een gesel voor de bezoekende defensie. De 18-jarige Malinese aanvaller trapte op de paal en geraakte bij een tweede kans in twee tijden niet voorbij een uitstekend keepende Gies. “Na twee zware wedstrijden, waarin we diep moesten gaan tegen RWD Molenbeek en Standard, toch wel ploegen van een hoger niveau, was het wel wat ingecalculeerd dat we een moeizame aanhef zouden kennen”, gaf Dender-coach Van Acker aan. “We kwamen vaak een stap te kort en voetbalden te slordig. Naarmate de wedstrijd vorderde, beterde het spelpeil wel en dat leverde ons een voorsprong op.”

Die kwam er nadat Marzo en Lallemand een uitstekende aanval opzetten en Van Oudenhove de voorzet van de laatste keurig afwerkte. Nog voor de rust hingen de bordjes evenwel in evenwicht. Bij een doorbraak en voorzet van Berberi kreeg Cools de bal ongelukkig tegen de arm en scheidsrechter Clerkx wees naar de stip. Ziani zette de strafschop om. “Jammer dat we niet met een voorsprong de kleedkamers ingingen”, gaat Van Acker verder. “Het was van Cools het derde handspel dat aan de basis van een strafschop lag. In een betere tweede helft gingen we op zoek naar de winninggoal, maar we creëerden te weinig doelgevaar om het verschil te maken. We hadden uiteraard graag de volle buit binnen gehaald, maar met een gelijkspel ben ik ook tevreden. In de heenronde verloren we tegen de beloften van Standard, zodat we een bonus van één puntje nemen.” Veel viel er in een saaie tweede helft inderdaad niet te beleven. Lallemand haalde wel eens gevaarlijk uit, maar doelman Poitoux liet zich niet verrassen. Met de inbreng van Hens, Cukur en Atteri en in een 3-4-3-veldbezetting trachtte coach Van Acker nog wel de bakens te verzetten, maar een driepunter zat er voor de blauwhemden niet meer in.