Coach Regi Van Acker legt met FCV Dender foutloos parcours af in de eindronde: “Gedurfde aanpak met vier spitsen loonde”

FCV Dender pakte van meet-af-aan met dominant voetbal uit. Dat leverde een verdiende voorsprong op. Na een voorzet van Van Oudenhove legde Rowell de bal breed voor Casagolda en de spits met Spaans-Argentijnse roots trof in twee tijden raak. Op voorzet van M’Barki lukte Valcke een tweede doelpunt, maar de grensrechter signaleerde buitenspel. Op een knal van Hens had doelman Dhoest een puike redding in huis. Knokke kon daar weinig tegenover stellen. Een trap van Van Walle in het zijnet was het enige wapenfeit.

Knokke-trainer Van Borm voerde aan de rust liefst drie wissels door en versterkte zijn middenveld. Bij Dender werd de geblesseerde Valcke vervangen door Ngongo. De ingreep van de bezoekende coach leverde meteen succes op. Mariën werd schuin voor doel afgezonderd en de invaller trapte via doelman Gies de gelijkmaker tegen de netten. Dender reageerde met een kopbal van Houdret op de onderkant van de dwarsligger. M’Barki bracht Dender met een mooie plaatsbal in de winkelhaak definitief op voorsprong. Na een dieptepass van Casagolda krulde Ngongo de bal enig mooi in de winkelhaak. Mfumu trapte op aangeven van Ngongo de 4-1-eindstand op het scorebord. Dender-coach Van Acker noemde zijn zwarte parels “the black power boys”. “Eindelijk hebben Ngongo en Mfumu het rendement gebracht waarop we al zo lang hoopten”, zei de Waaslander. “Die jongens hadden veel tegenslag met blessures. Laat ons hopen dat ze in de eindronde fit blijven, want ze ontpopten zich vanavond tot volwaardige A-kernspelers.”

Van Acker zag zijn ploeg sterk starten, maar was niet helemaal tevreden over de prestatie van zijn team in de eerste helft. “We verzuimden het hoge tempo aan te houden”, ging de Dender-coach verder. “Ik wist dan ook vooraf dat we een moeilijke tweede helft tegemoet gingen. Na de gelijkmaker van Knokke FC nam ik grote risico’s door met vier spitsen te spelen en dat loonde. Ik was dat verplicht, want in de eindronde moet je thuis het maximum pakken.”

De gelijkmaker van Knokke FC sloeg de jonge Ngongo niet uit zijn lood.

“Ik geloofde rotsvast in een goede afloop”, zei de Assenaar. “We zijn druk blijven zetten en klaarden de klus met mooie doelpunten. Ik ben blij voor mijn maatje Mfumu dat hij zijn eerste goal voor Dender kon maken. Ik dacht er heel even aan zelf op doel te besluiten, maar zag dat hij beter geplaatst stond. Voordien zette ik mijn opponent in een één-op-één-situatie met een schijnbeweging op het verkeerde been en trapte de bal mooi in de winkelhaak.”

Dender: Gies, Smet, Stef De Backer, Borry (90' Jourquin), Van Oudenhove (69' Vanbelle), Houdret (69' Mfumu), Rowell, Hens, Valcke (46' Ngongo), Casagolda, M’Barki (86' Barrezeele).

Knokke: Dhoest, Vervaque, Cassaert, Vanraefelghem (81' Binst), Buysse, Van Den Bossche (74' De Wilde), Pierre, Van Walle (46' Ackx), Savaete (46' Samyn), Atteri, Lambo (46' Mariën).

Doelpunten: 14' Casagolda (1-0), 49' Mariën (1-1), 75' M’Barki (2-1), 85' Ngongo (3-1), 88' Mfumu (4-1).

Geel: Buysse, Pierre, Borry, Mariën, Ngongo.