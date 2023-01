Coach Regi Van Acker hervat met FCV Dender de competitie tegen Excelsior Virton: “We zijn er na een uitstekende winterstage klaar voor”

“Dat is uiteraard een welgekomen versterking voor het middenveld, want daar is de spoeling bijzonder dun”, zegt de Waaslander. “De Bruyn speelde achtereenvolgens bij Lommel, Sint-Truiden, AA Gent en KV Kortrijk. Hij werd van de laatste ploeg op huurbasis overgenomen voor een half seizoen. Zijn beste positie is op de nummer tien. Hij zal tegen Excelsior Virton in de selectie zitten.”

Voor de winterstop moest Van Acker voor de uitgestelde wedstrijd tegen Jong KRC Genk heel wat geblesseerden missen en die zijn nog niet inzetbaar.

“Behalve de geschorste Cukur zijn Cools, Ragolle, Rowell en Vanbelle langdurig geblesseerd. Rajsel zal tegen eind januari fit geraken. Lallemand, Hens en Van Oudenhove trainden gedeeltelijk mee, maar de kans is groot dat het duel tegen Virton voor hen nog te vroeg komt. Het wordt dus opnieuw sleutelen aan de ploegopstelling.”

De jongeren De Bodt en Ngongo kunnen zich bewijzen. Ze kloppen al een tijdje op de poort van het eerste elftal, maar geraken blijkbaar moeilijk binnen.

“Omdat we promoveerden van de hoogste amateurafdeling naar de Challenger Pro League ligt het niveau een stuk hoger en daardoor is het voor de jonge spelers uiteraard een stuk moeilijker om door te breken, maar ze zullen nog wel speelkansen krijgen. Ngongo scoorde overigens in de gewonnen oefenwedstrijd (1-2) tegen de Spaanse derdeklasser UE Olot.”

Hoe verliep de winterstage in het Spaanse Gerona?

“Door de hoge blessurelast reisden er slechts 19 spelers mee af naar Spanje. De anderen werkten op de club aan hun revalidatie. De stage was wel top op schitterende speelvelden en in een mooie accommodatie. De oefenwedstrijd tegen UE Olot verliep pittig, met heel wat gele kaarten in ons nadeel. Het was alleszins een goede voorbereidingswedstrijd op het komende competitieduel tegen Virton. Aangezien de Luxemburgse club zich versterkte met onder meer aanvaller Mboyo (o.a. ex-Charleroi, STVV en AA Gent) en verdediger Bourdin (ex-Beerschot) wordt het zeker een zware opdracht, maar we zijn er alleszins klaar voor.”

Nog dit: omdat Ragolle en Cools out zijn, is er bij FCV Dender nood aan een centrale verdediger. In die optiek wordt onderhandeld met Gilles Ruyssen (28) van RWD Molenbeek. De ex-verdediger van Westerlo was lange tijd vaste waarde bij de Brusselaars, maar belandde dit seizoen op de bank.