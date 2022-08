Coach Regi Van Acker en FCV Dender zijn nog op zoek naar versterking: “Nieuwkomers moeten in de groep passen”

FCV Dender staat vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen Lommel SK voor zijn vuurdoop in de Challenger Pro League of eerste klasse B. Of de blauwhemden klaar zijn voor de strijd is voorlopig koffiedik kijken. Coach Regi Van Acker hinkt op twee gedachten: “Er werden degelijke aanwinsten aangetrokken, maar om de strijd over het hele seizoen aan te gaan, moet er in alle linies nog versterking bijkomen.”

“We werken daaraan, maar nemen onze tijd”, vervolgt de Waaslander. “Er worden ons dagelijks twintig spelers aangeboden, maar we gaan niet over één nacht ijs. Kwaliteit is belangrijk, maar we trekken enkel spelers aan die goed in de groep passen. Het is niet met individueel talent, maar als collectief dat we de strijd zullen moeten aangaan. Ik voorspel een lange en zware competitie. De beloftenploegen uit eerste klasse zullen ongetwijfeld sterker voor de dag komen dan de Brugse beloften in hun debuutseizoen. De eersteklassers haalden zelfs versterking binnen om een goed figuur te slaan in de Challenger Pro League. De snelheid van uitvoering zal hoger liggen en er is meer atletisch vermogen vereist. In die optiek werden Kobe Cools en Nathan Rôdes aangetrokken.”

Voorin zijn jullie gewapend om de strijd aan te gaan met de aanwinsten Nicolas Rajsel, Zakaria Atteri, Michaël Lallemand en de blijvers Ridwane M’Barki en Joachim Ngongo, maar na het vertrek van Stef De Backer is de spoeling achterin dun.

“Er vertrokken een tiental spelers en er werden slechts vijf nieuwkomers aangetrokken. Jongeren zoals Jonathan Mfumu en Stijn Barrezeele kregen minuten in het A-elftal, maar vertrokken omdat de leeftijdsgrens bij de beloften 21 jaar bedraagt. Op Danny Fofana na stroomde er tot dusver slechts één jongere door. De kern is bijgevolg momenteel onvoldoende breed. Ngongo sukkelt bovendien met een spierblessure en maakte nog geen minuut. Antoine De Bodt was out met een barstje in de teen en Wesley Vanbelle met een neusbreuk. De laatste twee spelers hervatten tegen KVK Ninove één speelhelft. Rajsel moet nog een conditionele achterstand wegwerken. Atteri is een talentvolle jonge speler, die nog veel moet leren. Lallemand is een goede spits, die ervaring heeft op een hoger niveau, maar een echte diepe spits is hij niet. Er moet dus voorin, op het middenveld en achterin nog versterking bijkomen.”

Intussen moeten jullie in augustus een zeer druk programma afwerken.

“Dat klopt, want na de competitieopener van nu vrijdag tegen Lommel SK volgt volgende week dinsdag de eerste bekerwedstrijd thuis tegen RFC Wetteren. Als we ons voor de volgende bekerronde plaatsen, volgt er een week later na de competitiematch op RWD Molenbeek opnieuw midweekvoetbal voor de beker. Daarom opteerden we bewust de voorbije weken voor een beperkt oefenprogramma.”