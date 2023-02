Coach Pieter Bruggeman over het succes van het opleidingsteam van Olsa Brakel: “Van rode lantaarn naar periodekampioen”

Voetbal tweede provinciale BDankzij de overname van het stamnummer van Burst kon Olsa Brakel dit seizoen met een zogenaamde opleidingsteam starten in tweede provinciale. Met amper vier punten uit de eerste tien wedstrijden leek Olsa Brakel B aanvankelijk geen succesverhaal te worden. De ploeg droeg lange tijd de rode lantaarn. Tot de machine in één keer begon te draaien, het jonge team van coach Bruggeman de ene overwinning na de andere pakte én zich afgelopen weekend zelfs tot periodekampioen kroonde. Van kneusje tot topteam op enkele maanden tijd dus.

Om die periodetitel te pakken, had Olsa Brakel B afgelopen weekend een mirakel nodig. Het jonge team moest immers met minstens vijf doelpunten verschil winnen van Eine om periodekampioen te worden. “Wetende dat Eine dit seizoen nog nooit met meer dan vijf goals verschil verloor, was dit best een uitdaging. Met de rust stond het nog steeds 0-0. We waren wel al de betere ploeg, maar scoren lukte evenwel niet. Een doelpunt van Rune Uytterhaegen werd afgekeurd en Liam Haegeman kwam ook dicht bij de 0-1. Eine was nauwelijks gevaarlijk. De gedachte bij de rust om met vijf doelpunten verschil te winnen was eigenlijk ver weg.”

“Na de koffie kon Jasper De Ryck snel de score openen en na de 0-2 van Rune Uytterhaegen groeide het geloof in een stunt. Met doelputen van Liam Haegeman, Adriano Renda en Warre Neufkens voetbalden we uiteindelijk een 0-5-zege bij elkaar. Natuurlijk zorgde dit voor dolle vreugde achteraf. Na een seizoen waarin het lange tijd knokken was om onderin weg te raken, is dit natuurlijk een geweldige opsteker”, blikt Bruggeman terug.

Beloning

Dat zijn ploeg een moeilijke start kende, vindt de Brakelse coach met een verleden bij Zulte Waregem niet eens onlogisch. “Al mijn jongens zijn doorgestroomd uit de jeugd. Plots kwamen ze tegenover ploegen te staan die gemiddeld zes tot acht jaar ouder zijn. Meer ervaring, meer duelkracht. Daar hadden we het bij het begin van het seizoen moeilijk mee. We hebben leergeld betaald, maar mijn gasten zijn heel snel volwassen geworden. Ook in de eerste tien matchen lagen we nooit echt onder. De resultaten waren er enkel niet. Ondertussen hebben we de knop omgedraaid, hebben we sinds begin november nog maar één keer verloren en is ons harde werk beloond met een periodetitel”, aldus een fiere Bruggeman.

En dan is uiteraard de vraag of dit jonge Olsa al klaar is voor eerste provinciale. “Zorgen voor later. We zullen dit bekijken met het bestuur. We zijn nu al aan een knappe opmars in het klassement bezig en willen dit verhaal voort schrijven”, besluit Bruggeman.

Lees ook: meer provinciaal voetbal