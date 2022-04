Coach Philippe Goldberg na 1-1-gelijkspel van Braxgata tegen Herakles: “Nu moeten we drie keer winnen”

Het werd in Boom een zeer strijdlustige derby tussen Braxgata en Herakles, maar de suspens werd wel bewaard voor de slotminuten. De Ier Ben Walker leek Braxgata, met nog zeven minuten op de klok, drie gouden punten te bezorgen. Vijf minuten later kreeg Herakles echter nog een strafcorner en Red Lion Nicolas de Kerpel sloeg toe (1-1). Een doelpunt dat door de Braxgata-spelers trouwens fel gecontesteerd werd. Herakles, dat in de strijd om de play-offs de drie punten net wat harder nodig had dan Braxgata, deed het in de slotfase nog zonder keeper Timmermans. Het gelijkspel bleef echter op het scorebord.

“En dat is niet wat we wilden”, gaf Braxgata-coach Philippe Goldberg toe. “In het laatste kwart bleek duidelijk dat de drang om te winnen bij beide ploegen groot was. Het werd een evenwichtig duel. We denken dat er bij de goal van Herakles sprake was van een backstick. Toch moeten we ook de hand in eigen boezem steken. De wil om te winnen was bij mijn spelers enorm groot. Misschien wel een beetje te groot. De laatste pass kwam niet altijd aan. We hadden meer mogelijkheden moeten creëren.”

Belangrijk tegen Leuven

Léopold (37 punten), Watducks (36) en Racing (35) lijken na speeldag twintig zo goed als zeker van de play-offs. Voor plek nummer vier strijden nog Gantoise (32), Leuven (30), Dragons (30), Herakles (29) en Braxgata (28). Zeer belangrijk detail: Leuven en Braxgata spelen vrijdagavond nog een inhaalduel. Winst brengt Braxgata, met nog twee speeldagen te gaan, op de vijfde plaats en Leuven kan zelfs klimmen naar plek vier.

“Ja, we moéten nu in Leuven winnen en dan doen we nog mee. Zo simpel is het”, grijnst Goldberg. “Het is zelfs haast zeker dat we voor een play-offplaats onze drie resterende duels winnend moeten afsluiten. Al bij al is het leuk dat we aan het slot van de competitie nog steeds meedoen om de prijzen. Dat hebben we te danken aan een sterke tweede ronde. Maar het klopt wel dat we er iets comfortabeler hadden kunnen voorstaan.”

Pijnlijk voor Beerschot

Ongetwijfeld met enige spijt in het hart vernam Goldberg later dat Beerschot, de club waar hij opgroeide en waar broer John Goldberg technisch directeur is, na een 5-1-nederlaag op Racing zo goed als zeker degradeert. De overwinningen van Orée tegen Dragons (3-1) en van Daring tegen Gantoise (3-1) deden Beerschot behoorlijk pijn. De kans is zeer groot dat Beerschot er na één seizoen in Nationale 1 terug bij is in de ION Hockey League, maar Red Lion Arthur De Sloover zal noodgedwongen andere oorden moeten opzoeken. Afwachten wat de andere spelers doen.